Shibusawa Eiichi et son héritage : 167 entreprises existent encore aujourd’hui

Japan Data

Shibusawa Eiichi (1840-1931) est un grand homme d’affaires qui a contribué à l’expansion de quelque 500 entreprises, dont 167 existent encore de nos jours. Penchons-nous sur les plus importantes.

Shibusawa Eiichi a toujours guidé sa vie avec la volonté d’ « œuvrer dans l’intérêt du public ». Il s’est par conséquent impliqué dans environ 500 sociétés en tant que fondateur, gestionnaire ou investisseur. Considéré comme le « père du capitalisme japonais », le personnage figure depuis le début du mois de juillet sur les nouveaux billets de 10 000 yens.

Une enquête menée par l’Institut de recherche Teikoku Databank a montré que 167 entreprises actuelles ont des racines qui remontent à une société établie ou administrée par Shibusawa, dont 68 sont cotées en bourse.

Les ventes les plus élevées (séparément) en 2023 ont été enregistrées par le géant de l’énergie Eneos, avec 10 600 milliards de yens (63 milliards d’euros). Il est suivi par les entreprises des secteurs de la finance et de l’assurance et par les entreprises d’infrastructure. Parmi les dix premières sociétés qui partagent un « héritage Shibusawa » commun, on retrouve les trois mégabanques, Mitsubishi UFJ (MUFJ), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) et la banque Mizuho, dont les origines sont issues de la Première banque nationale (Dai-ichi Kokuritsu Ginkô), qui a ouvert ses portes en 1873.

Par ailleurs, sur les 167 entreprises liées à Shibusawa, 110 ont plus d’un siècle. La plus ancienne est Isetan Mitsukoshi, fondée par Takatoshi Mitsui en 1673 sous le nom « Echigo-ya ». À l’origine simple fabricant de kimono, il se transforme en 1904 en centre commercial « Mitsukoshi Gofuku-ten ». Shibusawa y joue un rôle majeur. Une autre illustre société est le géant du bâtiment Shimizu Corporation, dont l’homme d’affaires en a été le conseiller pendant plusieurs années. C’est l’entreprise qui a construit la résidence de Shibusawa à Tokyo.

Les dix principales sociétés liées à Shibusawa Eiichi par ancienneté.

Année de création Nom actuel Société d’origine 1673 Isetan Mitsukoshi (grands magasins) Mitsukoshi Gofuku-ten 1804 Shimizu Corporation (BTP) Shimizu-ya (Groupe Shimizu) 1845 Japan Pulp and Paper Trading Co. (entreprise papetière) Chambre de commerce Nakai 1853 IHI (ingénierie ) Chantier naval Ishikawajima de Tokyo 1872 Mainichi (presse) Journal Nippô 1873 Mizuho (banque) Dai-ichi Kokuritsu Ginkô (Première banque nationale) Taisei (BTP et promoteur) Nihon Doboku Kaisha (entreprise d’ingénierie civil) Dai-shi Hokuetsu (banque) Dai-rokujûku Kokuritsu Ginkô (69e banque nationale) Ôji Holdings (entreprise papetière) Entreprise papetière Ôji Seishi Katakura Industries (immobilier, mécanique) Kan’ei Tomioka Seishijô (Usine de papier de Tomioka)

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données de Teikoku Databank.

Voir également nos autres articles sur Shibusawa Eiichi

(Photo de titre : Pixta)