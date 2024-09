Le classement des aéroports du Japon les plus fréquentés : le tourisme repart à la hausse

Japan Data

Dans les aéroports japonais, le nombre de passagers en vols internationaux repart à la hausse. Avec le retour des touristes après les restrictions imposées dues à la pandémie, pas moins de 71,8 millions de voyageurs ont été comptabilisés en 2023. Regardons aussi le palmarès des aéroports les plus fréquentés du pays.

Selon le rapport sur la gestion des aéroports publié par le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, 71,8 millions de passagers en vols internationaux sont passés par les aéroports japonais en 2023 (ces chiffres comprennent les voyageurs en transit). Le trafic est revenu à 70 % de la fréquentation constatée avant la pandémie.

Stimulé par l’essor du tourisme, le Japon avait battu un record en 2019 quand 103,3 millions de voyageurs arrivant ou partant sur des vols internationaux avaient été comptabilisés dans les aéroports de l’Archipel. Mais la fréquentation était passée à moins de 20 millions pendant les trois années suivantes du fait de la crise sanitaire. En 2023, la reprise est là. Pourtant avec 3,3 millions de tonnes en 2023, le volume de fret international transitant par les aéroports japonais est en baisse de 10 % par rapport à 2022.

En 2023, avec 33 % de la fréquentation totale, l’aéroport de Narita a accueilli le plus grand nombre de voyageurs en vols internationaux. Il est suivi par Haneda (24 %), l’aéroport du Kansai (23 %) et celui de Fukuoka (9 %). C’est la troisième année consécutive que l’aéroport du Kansai se classe troisième, derrière Haneda.

Narita accueille la majorité du fret international (56,2 % du volume), quand 21,7 % passent par l’aéroport du Kansai et 17,1 % par Haneda.

Le graphique ci-dessous donne le palmarès des dix aéroports les plus fréquentés en 2023 au Japon (ces chiffres cumulent les visiteurs en vols intérieurs et internationaux). Avec 78,4 millions de voyageurs, Haneda connaît la plus grande fréquentation (214 000 passagers par jour en moyenne). Grâce à la forte hausse du nombre de voyageurs en vols internationaux, Narita passe de la cinquième place en 2022 à la deuxième place en 2023, et Kansai de la septième à la quatrième place sur la même période.

(Photo de titre : Pixta)