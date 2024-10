Le riz nouveau « shinmai », un plaisir d’automne partagé par de nombreux Japonais

Japan Data

L’automne apporte avec lui mille et une réjouissances ; pouvoir manger du riz fraîchement récolté en est une. Selon un sondage, plus de 80 % des Japonais attendent ce petit plaisir avec impatience.

Selon une enquête menée au Japon par le site d’information sur les restaurants Gurunavi, 82,5 % des personnes interrogées avaient « hâte » ou « plutôt hâte » de déguster le shinmai (riz fraîchement récolté) de cette année. Cette étude révèle également que plus l’âge des personnes interrogées était élevé, plus ces dernières s’en réjouissaient, 89,9 % des sexagénaires ayant répondu par l’affirmative.

Il a également été question des aliments préférés pour accompagner le fameux shinmai. Plusieurs réponses étaient possibles. La plus fréquemment donnée était « le saumon » (46,8 %), suivie par d’autres accompagnements classiques tels que « le mentaiko (œufs de morue épicés) », « l’œuf » et « le nattô » (soja fermenté).

Enfin, il a été question du choix du restaurant où déguster le fameux shinmai. La réponse la plus fréquemment donnée a été un « restaurant où la nourriture elle-même est délicieuse » (57,7 %). Venaient ensuite dans un « restaurant qui prépare le riz dans un pot en terre » (35,4 %) et dans un restaurant où « ils peuvent se resservir plusieurs fois » (32,2 %). En ce qui concerne le type de restaurant, 61,9 % des personnes interrogées ont répondu « teishoku-ya » (restaurant à menu fixe) et 56,2 % « magasin spécialisé dans les onigiri (boulettes de riz) », indiquant clairement pour la majorité que le goût délicieux du riz prime sur tout le reste.

Cette étude menée en ligne au début du mois de septembre s’adressait aux membres du site Gurunavi. 1 300 réponses ont été recueillies.

(Photo de titre : Pixta)