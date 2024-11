Congé de paternité au Japon : un papa sur quatre s’est senti discriminé dans son entreprise

Japan Data

Alors que le gouvernement japonais encourage les nouveaux pères à prendre un congé parental, certaines entreprises se montrent peu coopératives, comme le montre cette enquête.

Une enquête menée par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales révèle qu’au cours des cinq dernières années, 24,1 % des hommes ayant tenté de prendre un congé parental disent avoir subi des discriminations à cause de cela.

Le pourcentage est plus élevé pour les cadres (33 %). Par taille d’entreprise (en nombre d’employés), celles comptant entre 100 et 299 salariés enregistrent le taux le plus haut de pères déclarant avoir été victimes de discrimination (30 %).

Interrogés sur la fréquence de ce type de comportements nuisibles et désobligeants, 45,2 % des sondés indiquent y avoir été confrontés « de temps en temps », et 27 % « de manière répétée », ce qui signifie que plus de 70 % d’entre eux ont senti des discriminations à plusieurs reprises.

Dans les entreprises de moins de 99 employés, la proportion des pères qui ont déclaré avoir été « régulièrement » discriminés était la plus importante (42,1 %).

En leur demandant de quelle manière se sont manifestées ces discriminations, 24,2 % des participants ont répondu en premier « obstruction (par les supérieurs ou par les collègues) à l’utilisation du congé parental ». D’autres ont évoqué des « brimades répétées » (20,8 %) et certains ont subi une « mutation défavorable » (19,2 %). Les choix multiples étaient permis.

Les répondants ont également été interrogés sur les droits parentaux auxquels ils avaient renoncé en raison de ces discriminations. Ici aussi, plusieurs réponses étaient possibles. 31,7 % des sondés ont mentionné « l’exemption des heures supplémentaires », suivis de 25,8 % qui ont déclaré avoir « complètement renoncé au congé parental ».

L’enquête a été réalisée en ligne en janvier 2024 et portait sur un échantillon de 500 employés hommes.

