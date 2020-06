L’essentiel du mois de mai 2020

Lundi 4

Le Premier ministre Abe Shinzô a prolongé l'état d’urgence face à la propagation du coronavirus dans tout le Japon jusqu’au 31 mai (il était à l’origine prévu pour se terminer le 6 mai). Il pourra cependant être levé plus tôt en fonction de la situation.

L’Association japonaise de sumô (Nihon Sumô Kyôkai) a annoncé l’annulation du tournoi d'été qui devait commencer le 24 mai.

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a annoncé que le nombre total d’enfants de moins de 15 ans au 1er avril était de 15,12 millions, à savoir une diminution de 200 000 par rapport à l’année précédente. Il s’agit d’une baisse sur 39 années consécutives et du chiffre le plus bas jamais enregistré.

Jeudi 7

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a autorisé exceptionnellement l’utilisation de l’antiviral Remdesivir pour le traitement des patients du Covid-19. C’est le premier médicament approuvé par le Japon pour le traitement du coronavirus.

Vendredi 8

Depuis sa première apparition en novembre 1968 dans le magazine de prépublication Big Comic, le manga Golgo 13 va connaître une suspension tout à fait exceptionnelle de sa production. Dans le contexte actuel de l'épidémie de coronavirus, le travail groupé en atelier pendant de longues heures représente en effet un risque potentiel d’infection.

Mardi 12

L’institut de recherche archéologique de la ville de Kyoto a annoncé la découverte d’un mur de pierre et d’une douve, vestiges du Nouveau château de Kyoto (Kyoto Shinjô), bâti en 1597 par Toyotomi Hideyoshi à la fin de sa vie. Ces ruines se trouvent dans l’actuelle enceinte du palais Sentô, une demeure construite en 1627 qui se trouve à proximité du palais impérial de Kyoto.





Concernant ses résultats financiers consolidés pour l’exercice finissant en mars 2021, Toyota a annoncé que ses bénéfices d’exploitation avaient diminué de 79,5 % par rapport à l’année précédente et devraient être de 500 milliards de yens.

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé un kit de dépistage rapide du coronavirus, développé par la société japonaise Fujirebio Inc. Ce nouveau test permet de détecter la présence du virus dans le corps en une dizaine de minutes, avec un prélèvement des cellules nasales.

Mercredi 13

Le lutteur japonais de sumo Shôbushi est décédé à 28 ans des suites d’une pneumonie provoquée par le coronavirus. Le jeune rikishi est la première personne à succomber du Covid-19 dans le monde du sumo, et également la première de moins de 30 ans sur l’Archipel, selon le ministère de la Santé.

La commission de réglementation de l'énergie nucléaire a déclaré que l’usine de traitement du combustible nucléaire usé japonais, située à Rokkasho, dans la préfecture d’Aomori, était conforme aux nouveaux standards requis pour la reprise des opérations.

Jeudi 14

Le gouvernement a levé l'état d’urgence dans 39 préfectures sur les 47 du pays, en se basant sur des standards très stricts comme par exemple le fait d’avoir un ratio inférieur à 0,5 contamination pour 100 000 personnes sur la dernière semaine.

