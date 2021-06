L’essentiel du mois de mai 2021

Samedi 1er

Un tremblement de terre au large des côtes de la préfecture de Miyagi (nord-est du pays) a provoqué des secousses d’intensité 5+ sur le shindo (l’échelle japonaise d’intensité sismique à un lieu donné) à Ishinomaki et d’autres parties de la région. Selon l’Agence météorologique du Japon, l’hypocentre du séisme était situé à une profondeur de 51 kilomètres et avait une magnitude de 6,8.

Dimanche 2

La capsule SpaceX Crew Dragon transportant Noguchi Sôichi et trois autres astronautes a amerri avec succès dans le golfe du Mexique, au large des côtes de la Floride.





Lundi 3

Le ministre des Affaires étrangères Motegi Toshimitsu s’est entretenu avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken à Londres. Ils ont réaffirmé leur volonté de coopérer dans l’objectif d’une dénucléarisation complète de la Corée du Nord et ont également souligné l’importance de garantir « la paix et de la stabilité du détroit de Taïwan » face à l’intensification des activités militaires chinoises dans la région.

Mardi 4

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a annoncé que le nombre d’enfants de moins de 15 ans au Japon a chuté de 190 000 par rapport à l’année précédente. Ils étaient 14,93 millions à la date du 1er avril 2021, soit le niveau le plus bas enregistré depuis le début des statistiques en 1950. Ce chiffre est en baisse constante depuis 40 ans.

Mercredi 5

Le réunion des ministres des Affaires étrangères du G7, tenue à Londres, s’est clôturée avec une déclaration conjointe qui soulignait notamment « l’importance de la paix et de la stabilité de part et d’autre du détroit de Taïwan », encourageant « un règlement pacifique des questions intéressant les deux rives du détroit ».

Jeudi 6

Le gouvernement a reconnu l’existence de documents et d’e-mails rassemblés par Akagi Toshio, un fonctionnaire du ministère des Finances, contenant des informations liées à la falsification de documents officiels sur la vente à un prix nettement inférieur au prix du marché d’un terrain appartenant à l’État à Moritomo Gakuen, une entreprise spécialisée dans l’enseignement. Akagi s’était suicidé en mars 2018, après avoir reçu à plusieurs reprises l’ordre de ses supérieurs de falsifier les documents.

Vendredi 7

Le gouvernement a décidé de prolonger l’état d’urgence dans les quatre préfectures de Tokyo, Osaka, Kyoto et Hyôgo jusqu’à la fin du mois de mai.

La police préfectorale d’Ibaraki a arrêté un homme âgé de 26 ans, soupçonné d’avoir assassiné un couple et grièvement blessé deux de leurs enfants en septembre 2019 dans la ville de Sakai.

Lundi 10

Un comité consultatif de l’Unesco a recommandé l’inscription de certaines îles situées à l’extrême sud-ouest du Japon sur la liste du patrimoine mondial naturel. Il s’agit des îles d’Amami Ôshima et de Tokunoshima (préf. Kagoshima), ainsi que l’île d’Iriomote (préf. Okinawa).

Le syndicat patronal des entreprises, le Keidanren, a annoncé que son président, Nakanishi Hiroaki (président du conseil d’administration de Hitachi) quittera ses fonctions à mi-mandat pour être remplacé par Tokura Masakazu, président de Sumitomo Chemical.





Mercredi 12

Le gouvernement a annoncé l’extension de l’état d’urgence sanitaire dans les préfectures d’Aichi et de Fukuoka jusqu’à fin mai. Quatre jours plus tard, Hokkaidô, Okayama et Hiroshima ont été ajoutés à cette liste.

Lundi 17

Il est désormais possible pour les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à Tokyo et Osaka de réserver leur vaccination contre le Covid-19 au sein de deux vaccinodromes géants situés dans ces villes. L’opération commencera le 24 mai et est organisée par les Forces d’auto-défense japonaises.

La Cour suprême du Japon a jugé que le gouvernement et les principaux fabricants de matériaux de construction devaient verser une indemnisation à 400 anciens travailleurs et membres de familles de victimes, pour des problèmes de santé causés par l’inhalation d’amiante sur les sites de construction. Cette décision concerne quatre affaires intentées à Yokohama, Tokyo, Kyoto et Osaka, établissant que l’État n’avait pas exercé son autorité afin d’établir un système de régulation entre 1975 et 2004. L’État et les fabricants sont également responsables dans le cas de travailleurs indépendants travaillant à leur compte.

Mardi 18

Le bureau du Cabinet a annoncé que le PIB du trimestre de janvier à mars 2021 avait diminué de 1,3 % par rapport au trimestre précédent, soit une baisse de 5,1 % en rythme annualisé. Il s’agit de la première croissance négative du PIB en trois trimestres.

Annonce du décès de l’acteur Tamura Masakazu, connu pour ses rôles dans de nombreuses séries télévisées et films. Il s’est éteint le 3 avril dernier à l’âge de 77 ans.



L’acteur Masakazu Tamura en janvier 2014 (Jiji Press).

