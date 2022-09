L’essentiel du mois d’août 2022

Lundi 1er

Le comité gouvernemental sur le salaire minimum a établi un objectif d’augmentation du salaire horaire minimum de 31 yens pour l’exercice 2022, afin qu’il atteigne en moyenne 961 yens (6,66 euros) à l’échelle nationale. Ce serait une augmentation historique pour le Japon.

Ouverture de la 10e conférence d’examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) à New-York. Le Premier ministre Kishida Fumio, premier dirigeant japonais à assister et à prononcer un discours lors de l’événement, a présenté son « Plan d’action Hiroshima », composé de cinq directives pour « un monde sans armes nucléaires ».

Article lié

Jeudi 4

Six préfectures des régions du Tôhoku et du Hokuriku ont connu des précipitations record du 3 au 4 août qui ont causé le débordement de 17 rivières et l’évacuation de 540 000 habitants.

Article lié

Le ministre de la Défense Kishi Nobuo a annoncé que cinq missiles chinois sont tombés dans la zone économique exclusive (ZEE) du Japon lors d’exercices militaires menés par la Chine près de Taïwan. Selon le ministère, c’était la première fois que des missiles balistiques de l’armée chinois sont tombés dans la ZEE japonaise.

Article lié

TEPCO, la compagnie d’électricité de Tokyo et principal exploitant de la centrale de Fukushima Daiichi, a débuté la construction d’installations permettant de rejeter dans l’océan Pacifique l’eau traitée après la catastrophe nucléaire. Cette eau sera deversée dans la mer à travers un tunnel sous-marin, à environ un kilomètre au large de la côte.

Articles liés

Vendredi 5

Nancy Pelosi et Kishida Fumio se sont entretenus une heure autour d’un petit-déjeuner à la résidence officielle de ce dernier à Tokyo. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis et le Premier ministre japonais ont confirmé leur étroite coopération quant au maintien de la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan.

Article lié

Samedi 6

Une cérémonie a été tenue à Hiroshima pour commémorer les 77 ans du largage de la bombe atomique. La mémoire des victimes a été honorée au Parc du Mémorial de la Paix de Hiroshima en présence des survivants, des membres de famille des victimes et du Premier ministre Kishida. Au total, 2 854 personnes ont assisté à l’événement. Le 9 août, une autre cérémonie commémorative s’est tenue au Parc de la Paix de Nagasaki.

La cérémonie d’ouverture du 104e championnat national de baseball inter-lycée s’est tenue au stade Hanshin Kôshien de la ville de Nishinomiya, dans la préfecture de Hyôgo. L’événement était ouvert au grand public pour la première fois en trois ans.

Lundi 8

Softbank a annoncé une perte nette de 3 160 milliards de yens (23 milliards d’euros) pour le trimestre d’avril à juin 2022, contre un bénéfice net de 762 milliards de yens (5,2 milliards d’euros) pour la même période en 2021.

Mardi 9

Le joueur de baseball Ohtani Shôhei des Angels de Los Angeles est devenu le premier joueur en 104 ans à remporter 10 victoires en tant que lanceur et à accomplir au moins 10 coups de circuit en tant que batteur en une seule saison depuis Babe Ruth en 1918.

Article lié

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a annoncé que la population japonaise au 1er janvier 2022 était de 123 223 561 personnes, soit une diminution record de 619 140 personnes (0,50 %) en un an. C’est la 13e année consécutive de baisse de la population japonaise.

Annonce du décès du styliste Issey Miyake, récipiendaire de l’ordre la Culture du Japon et l’ordre national de la Légion d’honneur française. Il avait 84 ans.

Mercredi 10

Lancement du gouvernement Kishida II, qui conserve des ministres importants comme le Secrétaire général du Cabinet Matsuno Hirokazu, le ministre des Finances Suzuki Shunichi et le ministre des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa. Parmi les nouveaux membres ayant rejoint l’équipe ministérielle, on trouve Takaichi Sanae au poste de ministre chargée de la Sécurité économique et Kôno Tarô comme ministre du Numérique.



Le Premier ministre Kishida (au premier rang au centre) et les ministres de son nouveau gouvernement à la résidence officielle du Premier ministre, le 10 août 2022 (Jiji Press).

Dimanche 14

La joueuse de golf Baba Saki, âgée de 17 ans, a remporté le championnat amateur féminin des États-Unis. La dernière victoire d’une joueuse japonaise remonte à il y a 37 ans.

Lundi 15

Une cérémonie officielle a été organisée au Nippon Budôkan à Tokyo pour marquer le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Près d’un millier de personnes ont assisté à l’événement, dont l’empereur et l’impératrice, le Premier ministre et des membres de famille des victimes. En raison de la pandémie, la cérémonie s’est tenue avec un nombre réduit de participants pour la troisième année consécutive.

Sasamoto Tsuneko, connue comme la première femme photojournaliste au Japon, est décédée à 107 ans, dans une maison de retraite de la ville de Kamakura.

Article lié

Mercredi 17

Les procureurs de Tokyo ont arrêté Takahashi Haruyuki, un ancien membre du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, accusé d’avoir reçu une importante somme d’argent d’Aoki Holdings, une chaîne de magasins de costumes et sponsor des Jeux. Ils ont aussi arrêté l’ancien président d’Aoki Holdings, Aoki Hironori, et deux autres personnes de l’entreprise.

La fédération de jeu de go de la région du Kansai a annoncé que Fujita Reo, un élève de troisième année du primaire d’Osaka, deviendra joueur professionnel de go le 1er septembre. Âgé de 9 ans et 4 mois, il est devenu le plus jeune joueur professionnel de l’histoire, battant le précédent record de 10 ans et 0 mois de Nakamura Sumire (aujourd’hui âgée de 13 ans).

Article lié

Jeudi 18

Annonce du décès de la créatrice de mode Mori Hanae. Première Japonaise membre de la Chambre syndicale de la couture parisienne à Paris et lauréate de l’ordre de la Culture en 1996, elle s’est éteinte à l’âge de 96 ans.

Article lié



Mori Hanae (au centre à droite), ouvrant la collection haute couture automne/hiver à Paris avec sa petite-fille, le mannequin Mori Izumi, le 7 juillet 2004, à Paris (AFP, Jiji Press).

Le Japon a protesté face à la présence d’un bateau sud-coréen dans sa zone économique exclusive (ZEE), autour des îles Takeshima (les rochers Liancourt), situées dans la mer du Japon. Le navire est suspecté de mener des études sous-marines sans le consentement du gouvernement nippon.

Article lié