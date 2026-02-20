L’essentiel du mois de janvier 2026

L’actualité du mois au Japon

Dissolution de la Chambre des représentants, refroidissement des relations avec la Chine, perpétuité pour l’auteur du meurtre d’Abe Shinzô et performance hors normes du lutteur de sumo ukrainien Aonishiki : retour sur les événements marquants du mois de janvier 2026 au Japon.

Takaichi Sanae avec le président sud-coréen puis la Première ministre italienne

Jeudi 1er

Les familles des victimes du tremblement de terre qui a frappé la péninsule de Noto le 1er janvier 2024 ont organisé des cérémonies commémoratives pour marquer les deux ans de la catastrophe. On dénombrait 698 décès à la date du 25 décembre 2025.

Vendredi 2

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako ont présenté leurs vœux de Nouvel An au public. Le prince Hisahito, qui a atteint sa majorité en 2025, a participé pour la première fois à l’événement.

Samedi 3

L’université Aoyama Gakuin a remporté la course de relais Hakone Ekiden, devenant ainsi la première équipe à enchaîner trois victoires consécutives à deux reprises.

Lundi 5

Un thon rouge de la région d’Ôma, dans la préfecture d’Aomori, a été vendu pour la somme record de 510,3 millions de yens (environ 2,8 millions d’euros) lors de la vente aux enchères du Nouvel An 2026 du marché de Toyosu.

Le thon record exposé au restaurant de la chaîne Sushi Zanmai à Tokyo. (AFP/Jiji)

La compagnie d’électricité du Chûbu a reconnu avoir utilisé des données falsifiées pour sous-estimer les risques sismiques de sa centrale nucléaire de Hamaoka, à Shizuoka. La Commission de réglementation de l’énergie nucléaire a condamné cette action, annonçant la suspension de son inspection de la centrale qui était prévue en vue d’un éventuel redémarrage.

Mardi 6

Le ministère chinois du Commerce a annoncé un durcissement des restrictions à l’exportation vers le Japon des biens à double usage (civil et militaire). Selon le journal China Daily, le pays « envisage de durcir les contrôles des permis d’exportation pour certains produits liés aux terres rares ».

Mercredi 7

Un rapport d’une commission d’enquête de la préfecture de Fukui sur les allégations de harcèlement sexuel visant l’ancien gouverneur Sugimoto Tatsuji a révélé qu’il avait envoyé environ 1 000 courriels inappropriés à quatre employées.

Jeudi 8

Annonce du décès de Niwa Uichirô, le premier ambassadeur japonais en Chine issu du secteur privé, le 24 décembre 2025 à l’âge de 86 ans. Avant de devenir ambassadeur, il dirigeait la maison de commerce Itôchû.

Mardi 13

La Première ministre Takaichi a rencontré le président sud-coréen Lee Jae-myung. Les deux dirigeants ont convenu de faire avancer les discussions sur une coopération en matière de sécurité économique.



La Première ministre Takaichi (à droite) et le président Lee jouant ensemble de la batterie après leur rencontre. (©Yonhap/Reuters)

Jeudi 15

Le Parti démocrate constitutionnel et le Kômeitô ont trouvé un accord pour former un nouveau parti avant les prochaines élections générales. Le lendemain, le nom du nouveau parti a été annoncé : l’Alliance centriste pour la réforme.

Vendredi 16

La compagnie d’assurance Prudential Life Insurance a dévoilé que plus d’une centaine de ses employés avaient escroqué 3,1 milliards de yens (17 millions d’euros) à 500 de ses clients. Le président Mabara Kan a annoncé sa démission.

Le Première ministre Takaichi Sanae et la Première ministre italienne Giorgia Meloni se sont rencontrés à Tokyo. Elles ont convenu de d’élever leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique spécial et de coopérer pour renforcer les chaînes d’approvisionnement en minéraux essentiels.

Takaichi Sanae offrant à Giorgia Meloni des cadeaux de personnages d’animes, dont la fille est une grande fan. (© Zuma Press Wire via Reuters Connect)

Perpétuité pour l’auteur du meurtre d’Abe Shinzô, record de touristes et victoire d’un lutteur ukrainien de sumo

Lundi 19

Le 23 janvier, à l’ouverture de la session ordinaire de la Diète, la Première ministre Takaichi a annoncé la dissolution de la Chambre des représentants. Elle a déclaré qu’elle laisserait au peuple le soin de décider si elle devait diriger le pays, suite aux changements dans le gouvernement de coalition. L’élection aura lieu le 8 février.

Mercredi 21

Yamagami Tetsuya, qui avait mortellement blessé par balle l’ancien Premier ministre Abe Shinzô en 2022, a été condamné à la prison à vie par le tribunal du district de Nara.

L’Office national du tourisme a dévoilé que 42,7 millions de visiteurs internationaux s’étaient rendus au Japon en 2025, dépassant largement le précédent record de 36,9 millions en 2024.

La compagnie Tokyo Electric Power Company (Tepco) a redémarré le réacteur numéro 6 de sa centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa à Niigata. Il s’agit du premier réacteur de l’entreprise à être exploité à nouveau suite à la catastrophe de Fukushima en 2011. Cependant, les opérations ont été interrompues le 22 janvier, suite au déclenchement d’une alarme.

Le réalisateur Higashi Yôichi, connu pour Le Village de mes rêves, est décédé à l’âge de 91 ans dans un hôpital de Tokyo.

Jeudi 23

L’ancien grand maître japonais de shôgi Katô Hifumi est décédé d’une pneumonie dans un hôpital de Tokyo. Il avait 86 ans.

Dimanche 25

Le lutteur de sumo ukrainien Aonishiki a remporté son deuxième tournoi principal consécutif à Tokyo (12 victoires et 3 défaites), devenant ainsi le premier lutteur en 89 ans à remporter des tournois successifs en tant que nouveau sekiwake puis nouveau ôzeki (qui est deuxième rang le plus élevé du sumo).



Aonishiki (en haut) battant Atamifuji pour remporter le tournoi de Tokyo. (Jiji)

Lundi 26

Le ministère chinois des Affaires étrangères a appelé ses citoyens à ne pas se rendre au Japon pendant les vacances du Nouvel An lunaire, du 15 au 23 février.

Mardi 27

Ouverture de la campagne pour les élections à la Chambre des représentants.

Les pandas jumeaux du zoo d’Ueno, Xiao Xiao et Lei Lei, sont retournés en Chine, laissant le Japon sans pandas pour la première fois depuis 1972, un geste qui avait marqué la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le tribunal de district de Tokyo a condamné le gouvernement nord-coréen à verser 88 millions de yens (480 000 euros) à quatre transfuges nord-coréens ainsi qu’aux proches de victimes décédées au Japon. Cette décision concerne des violations présumées des droits humains liées au programme de rapatriement mis en place par Pyongyang il y a plusieurs décennies.

Jeudi 29

Trois valises contenant 420 millions de yens (2,3 millions d’euros) en espèces ont été volées à Tokyo. Le lendemain à l’aube, une tentative de vol de 190 millions de yens (1 million d’euros) a eu lieu sur un parking de l’aéroport de Haneda. Le même jour, 51 millions de yens (280 000 euros) ont été volés à un ressortissant japonais à Hong Kong. La police a arrêté six suspects, dont plusieurs Japonais. Il est possible que ces trois événements soient liés.

(Photo de titre : la Première ministre Takaichi Sanae en campagne électorale à Sapporo, le 28 janvier 2026. Jiji)