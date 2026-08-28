醬油瓶、味噌攪拌器：小小創意，大大提升使用體驗

醬油瓶、味噌攪拌器：小小創意，大大提升使用體驗文化 生活 技術 觀光旅遊
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精準控制用量的醬油瓶
「我想，不少外國顧客第一次用小醬油瓶大概是在壽司店。」說這番話的是飯田屋第6代社長飯田結太。他分析說，應該是他們在壽司店第一次使用這種醬油瓶後一見傾心，然後就到店裡來尋找並購買。「購買醬油瓶的歐美顧客比較多，說不定他們還會用來裝橄欖油、醋之類的吧。」
目前最受市場歡迎的是按壓式醬油瓶，按多少出多少，完全不必擔心倒過量。這種款式在日本的餐廳裡很常見，不過在海外似乎還不大能看到。
「或許看著貨架上琳瑯滿目的商品都讓人眼花繚亂了吧，這一款賣得也很好。」順著飯田結太指著的商品望去，外觀乍看似乎和其他沒什麼不同，黃色的POP告示上寫著「極致零滴漏！」字樣。
這款產品由東京澀谷的一家設計工作室與青森縣傳統工藝品「津輕vidro」的老字號玻璃工坊合作研發，目標是打造「世界上『顏值』最高、不垂流不滴漏的醬油瓶」，瓶蓋與瓶身均由高透明水晶玻璃製成。不滴漏的祕密在於蓋子上的凹槽設計：傾斜瓶身，醬油沿凹槽流出；一旦把瓶子立起來，醬油便立刻停止流動，不會順著瓶身滴下而弄髒瓶身和餐桌。
精準取量的味噌攪拌器
說起日式調味料，對味噌有興趣的外國人不在少數。製作單人份味噌湯所需的味噌約為一大匙（指日本的量匙，味噌 1 大匙約 18 公克——譯註）。飯田結太介紹道：「有了這款味噌攪拌器，就能省去稱量的麻煩。」
這是一種金屬棒狀工具，兩端各裝有用金屬絲製成的尺寸不同的球體，是一款設計巧妙的實用好物。將球體插入味噌中旋轉後取出，小球剛好舀出1人份味噌湯的味噌量，大球則對應兩人份。取出的味噌，直接放入鍋中攪拌溶解，非常方便。此外，它還可以用作迷你打蛋器，製作醬汁時也能派上用場。
金屬棒和球體的接合部分採用內塞密封固定，以防止進水。這款廚具由以金屬加工而聞名的新潟縣燕三條的製造商製造。據說，購買這款產品的多為亞洲顧客。
海外遊客在接觸到和食文化後，對日本料理產生興趣，進而選購相關廚具，又由此被日本製造的工藝與職人精神所打動。我們期望，對日本的理解能以這樣的方式傳播開去。
【時下最受訪日遊客歡迎！與眾不同的「日式烹調用具」10大精選】
- 磨泥器
- 擂缽與擂棍
- 飯糰模具、捲簾
- 廚房刀具（削皮刀、切片器等）
- 鐵壺、濾茶器
- 土鍋（砂鍋）、雪平鍋
- 平底鍋
- 玉子燒鍋、菜箸（料理長筷）
- 砧板
- 醬油瓶、味噌攪拌器
攝影：野村和幸（署名圖片除外）
標題圖片：醬油瓶和味噌攪拌器