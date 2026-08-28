醬油瓶、味噌攪拌器：小小創意，大大提升使用體驗

精準控制用量的醬油瓶

「我想，不少外國顧客第一次用小醬油瓶大概是在壽司店。」說這番話的是飯田屋第6代社長飯田結太。他分析說，應該是他們在壽司店第一次使用這種醬油瓶後一見傾心，然後就到店裡來尋找並購買。「購買醬油瓶的歐美顧客比較多，說不定他們還會用來裝橄欖油、醋之類的吧。」

目前最受市場歡迎的是按壓式醬油瓶，按多少出多少，完全不必擔心倒過量。這種款式在日本的餐廳裡很常見，不過在海外似乎還不大能看到。



蓋子上的按鈕，按一次醬油便會滴出一滴



飯田結太進行現場示範。飯田屋的貨架上擺著各式各樣的醬油瓶

「或許看著貨架上琳瑯滿目的商品都讓人眼花繚亂了吧，這一款賣得也很好。」順著飯田結太指著的商品望去，外觀乍看似乎和其他沒什麼不同，黃色的POP告示上寫著「極致零滴漏！」字樣。

這款產品由東京澀谷的一家設計工作室與青森縣傳統工藝品「津輕vidro」的老字號玻璃工坊合作研發，目標是打造「世界上『顏值』最高、不垂流不滴漏的醬油瓶」，瓶蓋與瓶身均由高透明水晶玻璃製成。不滴漏的祕密在於蓋子上的凹槽設計：傾斜瓶身，醬油沿凹槽流出；一旦把瓶子立起來，醬油便立刻停止流動，不會順著瓶身滴下而弄髒瓶身和餐桌。



這是一款融合設計巧思與傳統技藝的醬油瓶，還是備受歡迎的伴手禮