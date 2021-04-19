江戶引以為傲的「江戶前鰻」與關西的鰻魚哪裡不一樣？：《守貞漫稿》（4）

蒲燒的價格，從72日圓到2400日圓不等

江戶鰻飯 二百文——《守貞漫稿》畫了幅插圖，並在一旁寫了這樣一句話。

文章版頭用的便是這幅插圖。畫的是天保初期（1831）到慶應末年（1868），日本人吃的江戶「鰻飯」，也就是如今我們說的「鰻丼（鰻魚蓋飯）」。

按1文12日圓換算成現在的物價，是2400日圓，看來與現代的價值觀相當接近。

這種鰻飯是在米飯上「擺五六塊三四寸長的烤鰻段」。換而言之，長短9公分左右的鰻魚段放上5、6塊，再在上面蓋一層飯，「其上放六七小鰻」。大小合計十來個鰻魚段鋪上兩層，可謂分量十足。

另一方面，當時被稱為「棒手振」的行商人還單賣蒲燒鰻魚。棒手振商人挑著兩頭都掛著商品的扁擔，四處遊走叫賣。

圖中可以看到兩個穿著繩子的箱子，賣鰻魚的棒手振商人將箱子掛在扁擔兩頭，挑著扁擔在街頭穿行，遇到食客招呼「來一串」便停下，從箱子裡取出鰻魚，當場串起來，現烤現賣。





棒手振的烤鰻魚，京阪地區1串6文（72日圓），江戶是16文（192日圓）。鰻飯是餐廳級別的定價，而蒲燒鰻魚則是速食式的親民定價。京阪與江戶價格差距如此之大，是因為京阪的烤鰻魚無須去骨，而江戶則需去骨，貴在人事費上。

路邊攤「干見世」也賣鰻魚。描繪江戶鬧市區光景的《淨瑠理町繁花圖》中也有露天的鰻魚攤。一對夫妻模樣的男女守著料理台烤鰻魚，對面還有位可能是附近哪家的太太吧，手拿託盤前來購買。

雖然並未記錄價格，但既然是平民也吃得起的烤鰻魚，想必與棒手振定價相當吧。



