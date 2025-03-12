「世界第一的動作分析」：日本運動科技的精髓獲得大聯盟認可

美國職棒球團指名日本企業

隨著運動科學的迅速發展，棒球界已然邁入數據主導訓練內容與比賽策略的時代。其中最顯著的進展莫過於運動分析領域：透過專業儀器測量並分析選手比賽時的動作，從而提升表現並預防傷害。2024年9月，專精此領域的日本新創企業與美國職棒大聯盟芝加哥小熊隊簽訂技術支援合約，此消息在業界引起轟動。

業界出現如此反應的原因在於，棒球的新理念與訓練方法向來由美國開創，再傳入日本。然而，為何美國職棒勁旅此次反其道而行，主動尋求海外企業合作？背後蘊藏著日本研究者們領先全球開拓運動分析的卓越成就。

此次與小熊隊簽約的日本企業「Next Base」成立於2014年。該公司運用全球頂尖的測量系統與運動科學專業知識，測量選手的體能強度、投球及揮棒動作，並由專業分析師提供精闢建議，堪稱棒球界的顧問專家。2022年8月，Next Base在千葉縣市川市設立集研究所與訓練設施於一身的「Next Base 運動員實驗室」（Next Base Athletes Lab，以下簡稱「運動員實驗室」），設施一開幕即聲名鵲起，吸引眾多職業與業餘棒球選手前去造訪。



知名選手的親筆簽名佈滿「Next Base運動員實驗室」牆面（松園多聞攝影）

使用該設施的職業棒球選手累計已超過200人次。走廊牆面佈滿知名球星的親筆簽名，包括西武隊的平良海馬、阪神隊的村上頌樹、日本火腿隊的清宮幸太郎等皆在其內。亦有許多如仙台育英學園高校、慶應義塾高校等甲子園常勝學校的選手前往造訪，以致休賽期間（每年的11月至2月）預約名額一位難求。

2023年9月，芝加哥小熊隊主動接洽Next Base。創辦人兼社長中尾信一表示：

「我們從小熊隊方面獲得訊息，該隊總裁Jed Hoyer為物色日籍選手而造訪日本，希望能在訪日期間參觀運動員實驗室。他詢問工作人員在日本是否有類似美國的研究與訓練綜合設施，從而得知本實驗室的存在。」

小熊隊總裁在百忙之中抽空參觀實驗室，絕非心血來潮之舉。此行背後實則涉及小熊隊乃至整個美國棒球界面臨的難題。長期致力於「投球動作生物力學分析」研究，並主導實驗室研究與訓練的上級主席研究員神事努說道：

「小熊隊成員最關切的議題是預防投手受傷。近年來美國職棒出現愈來愈多投手因手肘受傷而接受Tommy John手術（註譯：即所謂的韌帶重建手術，正式名稱為「尺骨附屬韌帶重建術」）。相較之下，日本投手的手肘傷害發生率較低，這便引起他們對我們工作的關注。」

小熊隊成員在實驗室停留約一個半小時，進行意見交流。社長中尾回憶當時情景：

「我們向他們展示公司簡介資料，說明各項服務內容。小熊隊在大聯盟以創新作風著稱，Hoyer總裁的提問都相當精闢。他回國時表示，此行最令他感興趣的便是參訪實驗室。」



右：社長中尾信一，曾任職日本NTT，其後成立IT新創企業。2014年創辦Next Base。就讀立教大學時為棒球部成員。 左：上級首席研究員神事努，曾任國立運動科學中心研究員，協助日本女子壘球代表隊於北京奧運摘金，實際業績成果豐碩（松園多聞攝影）