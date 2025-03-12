「世界第一的動作分析」：日本運動科技的精髓獲得大聯盟認可

「世界第一的動作分析」：日本運動科技的精髓獲得大聯盟認可運動 技術
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美國職棒球團指名日本企業
隨著運動科學的迅速發展，棒球界已然邁入數據主導訓練內容與比賽策略的時代。其中最顯著的進展莫過於運動分析領域：透過專業儀器測量並分析選手比賽時的動作，從而提升表現並預防傷害。2024年9月，專精此領域的日本新創企業與美國職棒大聯盟芝加哥小熊隊簽訂技術支援合約，此消息在業界引起轟動。
業界出現如此反應的原因在於，棒球的新理念與訓練方法向來由美國開創，再傳入日本。然而，為何美國職棒勁旅此次反其道而行，主動尋求海外企業合作？背後蘊藏著日本研究者們領先全球開拓運動分析的卓越成就。
此次與小熊隊簽約的日本企業「Next Base」成立於2014年。該公司運用全球頂尖的測量系統與運動科學專業知識，測量選手的體能強度、投球及揮棒動作，並由專業分析師提供精闢建議，堪稱棒球界的顧問專家。2022年8月，Next Base在千葉縣市川市設立集研究所與訓練設施於一身的「Next Base 運動員實驗室」（Next Base Athletes Lab，以下簡稱「運動員實驗室」），設施一開幕即聲名鵲起，吸引眾多職業與業餘棒球選手前去造訪。
使用該設施的職業棒球選手累計已超過200人次。走廊牆面佈滿知名球星的親筆簽名，包括西武隊的平良海馬、阪神隊的村上頌樹、日本火腿隊的清宮幸太郎等皆在其內。亦有許多如仙台育英學園高校、慶應義塾高校等甲子園常勝學校的選手前往造訪，以致休賽期間（每年的11月至2月）預約名額一位難求。
2023年9月，芝加哥小熊隊主動接洽Next Base。創辦人兼社長中尾信一表示：
「我們從小熊隊方面獲得訊息，該隊總裁Jed Hoyer為物色日籍選手而造訪日本，希望能在訪日期間參觀運動員實驗室。他詢問工作人員在日本是否有類似美國的研究與訓練綜合設施，從而得知本實驗室的存在。」
小熊隊總裁在百忙之中抽空參觀實驗室，絕非心血來潮之舉。此行背後實則涉及小熊隊乃至整個美國棒球界面臨的難題。長期致力於「投球動作生物力學分析」研究，並主導實驗室研究與訓練的上級主席研究員神事努說道：
「小熊隊成員最關切的議題是預防投手受傷。近年來美國職棒出現愈來愈多投手因手肘受傷而接受Tommy John手術（註譯：即所謂的韌帶重建手術，正式名稱為「尺骨附屬韌帶重建術」）。相較之下，日本投手的手肘傷害發生率較低，這便引起他們對我們工作的關注。」
小熊隊成員在實驗室停留約一個半小時，進行意見交流。社長中尾回憶當時情景：
「我們向他們展示公司簡介資料，說明各項服務內容。小熊隊在大聯盟以創新作風著稱，Hoyer總裁的提問都相當精闢。他回國時表示，此行最令他感興趣的便是參訪實驗室。」
芝加哥小熊隊對於精密測量技術驚為天人
運動員實驗室匯集全球頂尖的測量儀器與專業知識，由神事努等具備專業學養的分析師測量選手動作，並依據運動科學進行評估。針對個別選手的特質制定提升表現的策略，並依此提出相應的訓練計劃。此設施的最大優勢在於能一次提供如此完整的服務項目。
若要測量投球動作，需要在全身48處裝設標記，以14台高性能攝影機捕捉動作。同時透過安裝於投手丘下方的「測力板」，測量踏步力道以及地面反作用力的大小與方向。藉此獲得指尖動作、球體旋轉、能量大小及傳遞效率等許多數據資料。運用這些資訊以改善球速、球質及投球姿勢，並提出提升表現的訓練建議。此外，亦能評估手肘等部位的傷害風險。
據傳，小熊隊成員視察實驗室時，曾為測量時的某個部分感到驚訝。當他們看到投手接受量測時的慣用手特寫照片，那布滿關節至指尖的眾多標記令他們瞠目結舌。
社長中尾表示：「他們對如此精細的測量感到詫異，但對我們而言，這並非特別之舉。畢竟在投球釋放的瞬間，最後傳遞能量的關鍵正是指尖。」
實驗室的優勢亦展現於攝影設備。採用每秒可拍攝1000影格的高性能攝影機，能以極高解析度捕捉指尖瞬間的細微動作。美國雖有因達比修有與大谷翔平造訪而聲名大噪的「Driveline Baseball」訓練中心，但並未使用如此高性能的攝影機。2018年，在實驗室成立之前已開始提供類似服務，當時社長中尾與研究員神事努前往Driveline參訪，其後表示：「我們絲毫不遜色，反而在許多方面更勝一籌」，因而更添信心。
自2023年9月實地參訪後，Next Base與小熊隊進行多次線上會議，並於次年球季開始前的3月獲邀參加春訓。期間以約20名小熊隊的投手陣容進行動作分析，此即先前向Hoyer總裁所介紹的測試項目。研究員神事努回憶當時情景：
「起初僅有寥寥數人在旁觀看，但隨著『似乎在進行有趣的事』的消息傳開，教練和研發部門的工作人員陸續聚集而來。即使我們並未展示所有常規的測量項目，但分析的速度、準確度與細緻程度都獲得高度評價。」
高水準研究與擴大日本市場之挑戰
經過春訓之後，Next Base與小熊隊正式簽訂技術支援合約。神事努闡述目標：「高薪選手因傷而無法發揮實力，將造成重大損失，因此首要目標是降低傷病率並提升表現。」即使Next Base尚未在美國職棒創造具體成果，但與小熊隊簽約的消息傳開後，已有其他球隊紛紛接洽。
去年12月，神事努參加美國職棒各隊高層與經紀人齊聚的冬季會議。他獲選為全美棒球生物力學學會（ABBS）遴選的5位研究員之一，發表關於預防手肘傷病的研究，引起熱烈迴響。據傳，某些效力於大聯盟的選手經紀人亦曾就提升選手能力諮詢他的意見。
在運動科學領域，美國向來予人最先進的印象。然而根據神事努表示，在動作分析的領域，日本其實擁有引領研究的歷史。自1990年代起，以筑波大學為首的日本學界在動作分析研究上取得重大進展，對於投球、打擊等涉及複雜旋轉運動的棒球動作分析，至今亦持續進行高水準的研究。
不過，神事努不太確定這些成就在日本國內是否得到應有的肯定，他認為：
「每當日本選手赴美打球，媒體必以『挑戰』為題，這反映出人們認為包含運動科學在內的美國棒球代表最高水準。我們雖自豪於在動作分析領域居於領先地位，但論及研究成果在日本運動現場的應用環境，不得不承認較美國落後。美國的指導者多受過教練學（coaching）等專業訓練，而日本仍看重指導者在選手時期的成就，導致我們的研究難以擴大推廣。即使科技進步，若使用者與組織未能與時俱進，仍是徒勞無功。」
Next Base運動員實驗室作為日本足以傲視世界的運動科學研發中心，一旦可以充分發揮潛力，將有機會重塑日本的運動文化。
標題圖片：採訪期間見到高中棒球隊勁旅投手於「Next Base運動員實驗室」接受測量的實際情況。（松園多聞攝影）