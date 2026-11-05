洋上風力発電事業を巡る汚職事件で、事業者に有利な国会質問をする見返りに計約７２００万円相当の賄賂を受け取ったとして受託収賄罪などに問われた元衆院議員の秋本真利被告（５１）らの公判が５日、東京地裁（大野洋裁判長）であった。検察側は「犯行の常習性は非常に根深く、極めて悪質だ」と述べ、秋本被告に懲役６年と追徴金約４２００万円を求刑した。

贈賄罪に問われた「日本風力開発」元社長の塚脇正幸被告（６７）には懲役３年を求刑した。来年１月に弁護側の最終弁論が行われ、結審する。公判で秋本被告側は「国会質問は依頼されておらず、利益供与も受けていない」と無罪を主張。塚脇被告も無罪を訴えている。

検察側は論告で、洋上風力発電事業参入を目指していた塚脇被告の依頼を受け、秋本被告は国会質問を４回行い、事業者選定の評価基準見直しを要望するなどしたと指摘。基準は実際に見直されたとした。

競走馬が共通の趣味だった両被告は、２０２１年に馬主組合を共同で設立。検察側は、購入する競走馬や繁殖牝馬の選定を秋本被告が担当しており、塚脇被告が負担した購入費などは賄賂に当たると主張した。

両被告の弁護側はこれまでの公判で、「組合は塚脇被告が思い入れを持つ馬の繁殖を実現するためだった」と反論。組合の馬の所有者は塚脇被告で、購入費などの賄賂性を否定していた。

起訴状によると、秋本被告は２０１９～２３年、塚脇被告の請託を受けた謝礼と知りながら、計約７２００万円相当の賄賂を受領したなどとされる。

秋本被告は新型コロナウイルス持続化給付金２００万円を不正受給したとする詐欺罪でも起訴されており、弁護側は同罪は争わない意向を示している。

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