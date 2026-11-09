経団連の筒井義信会長と日本商工会議所の小林健会頭は９日、来日中のベトナム最高指導者トー・ラム共産党書記長兼国家主席と東京都内で会談し、サプライチェーン（供給網）強化に向けた関係緊密化などに関して意見交換した。

筒井氏は席上、「エネルギーや重要物資のサプライチェーン強じん化の取り組みを通じ、『自由で開かれたインド太平洋』（構想）を実現していく必要がある」と強調。ベトナムに進出する１３００社超の日本企業が「連携の一つの基盤になる」と語った。

小林氏は「日本の中小企業は長年培った技術力などを強みに、ベトナム企業と共に成長する関係を築きたい」と述べ、ノウハウを共有しつつ、環境技術分野での連携や人材交流の拡大に意欲を示した。ベトナムでの投資や協業の拡充に向け、手続きの簡素化なども求めた。

ラム氏は「貿易投資の協力こそが両国関係を前進させる原動力だ」と応じ、「ベトナムを単純な加工・組み立てを担う生産拠点や消費市場としてだけでなく、新たな価値を生み出す戦略的パートナーとして捉えていただきたい」と要請。人工知能（ＡＩ）や半導体、グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）、金融といった分野での一段の協力を呼び掛けた。（了）

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