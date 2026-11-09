高市早苗首相は９日夜、ベトナムのトー・ラム共産党書記長兼国家主席と東京・元赤坂の迎賓館で会談した。両首脳は経済安全保障分野の協力強化を改めて確認し、重要鉱物を巡る具体的な協力案件の形成を加速することで合意。人工知能（ＡＩ）・半導体を巡る連携も申し合わせた。

両首脳は会談後に共同声明を発表。共同記者発表で首相は「両国関係を新たな高みに引き上げる」と述べ、ラム氏は「共に歩み、共に未来を築き、互いに利益を得るパートナーだ」と応じた。

会談では中国が覇権主義的行動を重ねる南シナ海情勢や朝鮮半島情勢について意見交換。首相が掲げる進化版「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」構想の実現に向け、協力を深めることで一致した。

両首脳は安保協力の推進も確認。首相は防衛装備品などを同志国に無償で提供する「政府安全保障能力強化支援（ＯＳＡ）」の枠組みを活用し、国連平和維持活動（ＰＫＯ）分野の機材をベトナムに早期に供与することを約束した。

両国が自国で逮捕・拘束した相手国民の情報を相互に通知する新協定の締結に向け、予備協議を開始することでも合意。ベトナム産かんきつ類「ポメロ」と日本産ブドウの輸入の相互解禁も申し合わせた。

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