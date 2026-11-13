３歳の娘を虐待して殺害したとして、大阪府警は１３日、父親で会社員、金尾健太郎容疑者（３３）＝同府枚方市岡山手町＝を殺人容疑で逮捕した。通報などの適切な措置を怠ったとして、母親の無職、莉代容疑者（３３）＝愛知県日進市東山＝も保護責任者遺棄致死容疑で逮捕した。いずれの認否も明らかにしていない。

府警捜査１課によると、娘の体には全身に数十カ所のあざがあり、同課は日常的に暴行していたとみて調べを進める。

健太郎容疑者の逮捕容疑は８月２日夜、当時住んでいた枚方市内の自宅で娘の英怜奈ちゃんの頭や背中、腹部などを複数回殴るなどの暴行を加え、翌３日未明に死亡させ殺害した疑い。莉代容疑者は、健太郎容疑者の暴行を制止しなかったり、警察や児童相談所への通報を怠ったりし、死亡させた疑い。

事件当時、健太郎容疑者は歩行の訓練と称し、英怜奈ちゃんに踏み台を使った階段の上り下りをさせていた。英怜奈ちゃんが中断したため立腹し、暴行したとみられるという。

３日朝に英怜奈ちゃんが呼吸していないことに健太郎容疑者が気付き、１１９番した。司法解剖の結果、急性硬膜下血腫や脳挫傷などがあり、食道も破裂していた。両容疑者は当初、「自分で転んだ」という趣旨の説明をしていたが、傷の状況などから虐待死の疑いが強まり、同課が捜査を進めていた。

枚方市によると、市は昨年７月以降、関係機関から５回ほど通告を受理し、英怜奈ちゃんと面会するなどしていた。あざなども確認し、両容疑者に助言や指導を行っていたという。通告が相次いだことから、今年７月には管轄の大阪府中央子ども家庭センター（児相）にも相談し対応を協議していた。

伏見隆枚方市長は「市が通告を受け対応してきた子どもがこのような事態に至ったことを非常に重く受け止める。再発防止に全力で取り組む」などとコメントした。

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