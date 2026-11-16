ロケバス車内で共演者の２０代女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪に問われたお笑いグループ「ジャングルポケット」元メンバー斉藤慎二被告（４４）の判決が１６日、東京地裁であった。伊藤ゆう子裁判長は「女性に与えた苦痛は甚大だ」と述べ、懲役４年（求刑懲役７年）を言い渡した。

弁護側は「同意があると思っていた」として無罪を主張しており、即日控訴した。

伊藤裁判長は、被害状況に関する女性の証言について「具体的で迫真性に富み、基本的に一貫している」と指摘。証言内容と整合するメッセージを母親らに送っていたことや、警察に被害申告していたことから「女性の証言は信用できる」と判断した。

その上で、被告は芸能界での立場の差から、女性が性的行為に同意しない意思を表明することが困難だと認識していたと認定。示談の申し入れなどを踏まえても、「自らの性欲を満たすために行った各犯行の動機に酌むべき点はない」と述べた。

これまでの公判で被告は「女性から『トリオの中で１番好き』と褒められ、好意を持たれていると思った」などと訴えていた。

判決によると、被告は２０２４年７月３０日、東京都新宿区内に駐車したロケバス内で、テレビ番組で共演することになった女性にわいせつ行為をしたほか、性的暴行を加えた。

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