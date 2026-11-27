自民党の人口戦略本部（本部長・下村博文元政調会長）は２７日の会合で、政府が年内に策定する人口総合戦略に関する提言案の取りまとめを、下村氏に一任した。提言案は「子育て費用を社会全体で支える仕組みへの転換」を掲げ、第３子以降への１０００万円規模の給付や、出産・育児への「大胆な減税」を提唱。関連施策の司令塔となる「人口戦略庁」の創設も盛り込んだ。

下村氏は会合後、記者団に「本気で子育てを社会で応援すると思ってもらえるようなメッセージを出したい」と強調。具体的な施策は来年の経済財政運営と改革の基本方針「骨太の方針」への反映を目指す考えを示した。

提言案は、少子化対策による人口減少ペースの「緩和」と、人口減に適応した経済社会の「創造」を基本方針に据えた。少子化抑制策として、保育料無償化の対象年齢拡大や不妊治療支援の拡充も主張した。

「人材希少社会」で社会経済の活力を維持するため、短時間正社員など多様な働き方推進による「可処分時間の増加」を訴えた。高齢者の定義を現在の「６５歳以上」から引き上げることや、生産年齢人口（１５～６４歳）の区分見直しも求めた。

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