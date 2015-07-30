Японские производители снова обратили свое внимание на международные автогонки. В этом году Honda Motor возвращается на «Формулу-1» после семилетнего отсутствия на этом ведущем спортивном соревновании, а Nissan Motor примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана». Для производителей решение вновь вступить в борьбу за высшие награды в автогонках является последней попыткой выжить на все более конкурентном авторынке.

Четвертые соревнования «Формулы-1» для Honda

Согласно знаменитому высказыванию Хонды Соитиро, основателя компании Honda, «Если не участвовать в гонках, хорошую машину не сделаешь. Именно участие в гонках, когда машины работают на пределе на глазах у толпы зрителей, позволяет компании стать лучшим в мире производителем машин», поэтому компания долгое время рассматривала автоспорт как средство продвижения своего бренда.

В 1961 году Honda одержала ряд побед в мотоциклетных гонках, включая престижные гонки Isle of Man TT. После того, как компания начала производить свои первые модели легких грузовиков и небольших спортивных автомобилей в 1963 году, внимание ее основателя обратилось к «Формуле-1». В своей дебютной гонке на «Ф-1» на Гран-При Германии в 1964 году Honda заняла удручающее 13 место, однако уже в следующем году одержала свою первую победу на Гран-при Мексики. И тем не менее, в конце сезона 1968 года компания приняла решение покинуть гонки, заявив, что теперь будет заниматься разработками более экологичного двигателя для массового рынка.

Недавняя попытка Honda покорить «Формулу-1» стала четвертой за всю историю компании. Золотой век Honda в «Формуле-1» пришелся на период ее партнерства с командой McLaren во время второй попытки, когда в период с 1983 по 1992 год Honda выиграла 44 гонки. Звездный час команды McLaren-Honda наступил в 1988 году, когда легендарные гонщики Айртон Сенна (Бразилия) и его коллега Ален Прост (Франция) вдвоем завоевали все, кроме одного, из 16 кубков чемпионата.

Болид McLaren-Honda MP4/5, на котором Айртон Сенна выиграл Гран-при Мексики в 1989 году

Однако с нетерпением ожидаемое возвращение Honda в гонки началось очень невыразительно. Только один из двух болидов компании сумел преодолеть квалификацию на Гран-При Австралии, завершив гонку последним и на два круга позже пары лидеров, принадлежащих ведущей команде Mercedes-AMG. Результаты на Гран-При Малайзии оказались еще хуже – ни один из болидов не прошел квалификационный заезд.

Тем не менее, производителя не смущают неудачи, и он утверждает, что результаты будут, когда команда наверстает упущенное и сократит разрыв с конкурентами, которые совершенствовали свои машины с момента появления новых правил в прошлом году. Пилот Дженсон Баттон продемонстрировал оптимизм после Гран-при Австралии, заявив, что команде удалось собрать много важных данных и что в дальнейшем они планируют сконцентрироваться на улучшении болида. Эти утверждения поддержал и его товарищ по команде Фернандо Алонсо, который после Гран-при Малайзии сказал, что принял решение уступить, чтобы сохранить болид, и настаивал на том, что прогресс возможен только когда болид участвует в заездах. Излишне говорить, что любители надеются на то, что возвращения прежней славы McLaren-Honda не придется ждать слишком долго.

Nissan возвращается в Ле-Ман

Последний раз Nissan принимал участие в престижных гонках на выживание «24 часа Ле-Мана» 16 лет назад, в 1999 году. На этот раз производитель будет выступать в наивысшей категории Le Mans Prototype 1 с болидом, оснащенным редким передним двигателем и передней подвеской, надеясь, что технические навыки позволят ему обойти конкурентов в лице Toyota Motor, Audi и Porsche.

В отличие от «Ф-1», где принят единый стандарт размеров двигателя, «Ле Ман» дает командам большую свободу при изготовлении болидов. Nissan и другие участники категории LMP1 представят широкий спектр новых идей в ответ на новые правила, введенные в 2014 году. Новые правила, призванные сделать болиды, принимающие участие в гонках на выживание, более приближенными к серийным автомобилям, требуют наличия у болидов систем регенерации энергии и снимают ограничение по мощности для гибридных двигателей.

Еще один японский производитель, планирующий вернуться в гонки на соревнованиях в Ле-Мане – это Mazda Motor. В 1991 году Mazda была единственным японским производителем, выигравшим гран-при гонок на выживание. С 2013 года Мазда поставляет команде, соревнующейся в более низкой категории LMP2, свою эксклюзивную разработку – дизельный двигатель с турбонаддувом, оснащенный технологией Skyactiv.

Toyota выбрала бездорожье, и после 18-летнего перерыва объявила о возвращении на Чемпионат мира по ралли. Чемпионат мира по ралли предоставляет производителям уникальную возможность, так как автомобили для ралли делаются на основе коммерческих моделей и должны соответствовать целому ряду условий гонки. Компания надеется, что разрабатываемая ею технология поможет стимулировать производство и продажи бренда. Компания планирует присоединиться к чемпионату в сезон 2017 года с машиной, сделанной на основе малогабаритной европейской модели Yaris. С 1973 по 1999 год компания регулярно побеждала, записав в итоге на свой счет 43 индивидуальных победы и три полных чемпионата.

Тоёда Акио, президент компании Toyota, с моделью Yaris WRC, 29 января 2015 года (© Jiji)

Правила с оглядкой на стимулирование разработок

Участие в автоспорте требует огромных финансовых затрат. Что касается «Формулы-1», ежегодные затраты на команду, включая разработку болида, составляют 40 миллиардов йен. Решение Honda присоединиться к соревнованиям было непростым, поскольку принималось в условиях финансовых неурядиц, вызванных внезапным шквалом отзывов автомобилей и других подобных событий. Однако мотивация производителя была обусловлена пониманием того факта, что создаваемые им для гонок новые технологии станут в итоге ключевым фактором выживания на рынке автомобилей.

Honda вернулась в гонки в первую очередь благодаря новым правилам, принятым Международной Автомобильной Федерацией (МАФ) – главной управляющей структурой, под эгидой которой проходит как «Формула-1», так и другие гоночные соревнования. С 2014 года МАФ стимулирует развитие среды, в которой технологии, создаваемые для гоночных болидов, могли бы напрямую использоваться в коммерческих автомобилях. Среди основных факторов этого стимулирования можно назвать переход от больших двигателей объемом 2,4 литра к двигателям меньшего объема – 1,6 литра, оснащенным турбонаддувом, а также введение систем восстановления кинетической энергии, которые используют тепло двигателя и тормозов для увеличения ускорения.

Участие Honda в гонках «Ф-1» позволит компании попробовать создать мощный и одновременно экологичный гибридный двигатель. Однако, с точки зрения выживания сомнительно, что у компании был выбор, возвращаться к гонкам или нет.

Решение Honda и других японских производителей тем более оправдано на фоне европейских компаний, перешедших за последние 10 лет к дизельным двигателям. Изобретение инжекторного насоса в 1990 годы открыло путь к разработке более экологичных и тихих дизельных автомобилей, которые более эффективны и демонстрируют лучший пробег, чем автомобили с бензиновым двигателем. По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, примерно половина машин, проданных в странах ЕС в 2014 году, имеет дизельные двигатели.

Гонка на выживание

Разработка новых современных материалов играет основную роль в попытках сделать болиды более легкими и эффективными. При изготовлении корпусов болидов для «Формулы-1» долгое время использовалось углеродное волокно, которое в четыре раза легче, в 10 раз прочнее и в семь раз эластичнее при растяжении, чем сталь. Монококовые оболочки из углеродного волокна, окружающие кокпиты болидов, стали основным компонентом системы безопасности пилотов.

Однако, хотя гонки «Ф-1» доказали многофункциональность углеродного волокна, его высокая стоимость оказалась препятствием на пути проникновения на рынок коммерческих автомобилей. Тем не менее, немецкий автомобильный концерн BMW совершил прорыв в 2013 году, использовав этот материал в своей серии электромобилей i3.

От автопроизводителей постоянно ждут машин, которые были бы не только быстрыми и мощными, но и эффективными и экологичными. Для японских компаний это означало возвращение на испытательные стенды автоспорта и начало гонки на выживание на рынке.

Фотография к заголовку: Руководители проекта McLaren-Honda F1 стоят у нового болида в Токио, 10 февраля 2015 года. Слева направо: Араи Ясухиса, президент Honda Ито Таканобу, пилоты команды Фернандо Алонсо и Дженсон Баттон, генеральный директор McLaren Group Рон Деннис (© Jiji.)

(Оригинальный текст статьи на японском языке написан Такааки Нагасавой и опубликован 2 апреля 2015 г. Перевод осуществлён с английской версии)