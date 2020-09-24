Сасакава Ёхэй, президент Nippon Foundation, на церемонии 17 сентября в Токио получил премию Сэйрон тайсё («Большая премия разумных аргументов»), которую медиа-группа Fujisankei вручает выдающимся деятелям журналистики и культуры.

Признание в качестве благотворителя и журналиста-обозревателя

Сасакава Ёхэй, президент Nippon Foundation и давний активист глобальной борьбы с болезнью Хансена, получил 35-ю премию Сэйрон тайсё на церемонии в токийском отеле «Нью Отани» 17 сентября 2020 года. Ежегодная награда, которую Fujisankei Communications Group присуждает учёным, деятелям культуры и лидерам общественного мнения, вносящим свой вклад в дело свободы и демократии, присуждена Сасакаве за его десятилетнюю благотворительную деятельность, а также за его авторскую активность на страницах газеты «Санкэй симбун».

Колонка «Сэйрон» этой газеты, в которой часто публикуются мнения консервативных японских комментаторов, напечатала больше статей Сасакавы (126 по последним подсчётам), чем любого другого автора, как он с гордостью отметил. Одна из его колонок привлекла к нему внимание как к кандидату на получение награды этого года. «Говоря в терминах бейсбола, я 126 раз отбил мяч. Это выглядит как неплохой рекорд, но на самом деле мне удалось сделать только один хоум-ран», – со смехом сказал он. Этот «хоум-ран» был опубликован 3 января 2019 года как колонка под названием «Выбрать новое гэнго, не привязываясь к китайской классике» (Тюгоку котэн ни тораварэдзу син-гэнго о), в которой он призвал учёных, выбирающих название для эры правления императора Нарухито, выйти за рамки авторитетных китайских текстов, из которых брали все названия предыдущих эпох, и обратиться в поисках вдохновения к богатым литературным традициям Японии. В конце концов новое название эры, Рэйва, было взято из японской поэтической антологии VIII века «Собрание мириад листьев» (Манъёсю).

В своей речи Сасакава высказал несколько пожеланий перед немногочисленной аудиторией (изначально церемония была запланирована на февраль и в ней должны были принять участие сотни гостей, но пандемия COVID-19 заставила организаторов отложить её до сентября).

Три пожелания для Японии

Вначале он затронул тему потребности Японии в изменении Конституции, чтобы привести её в большее соответствие со своей идентичностью как суверенного государства с долгой историей. «Япония существует около двух тысяч лет, – отметил он, – но с этим документом, который многие считают священным, мы живём только семьдесят пять из них. И его создали в большой спешке – за неделю, или, может быть, за десять дней». Он говорил о хэйва-бокэ, удобно лишённой памяти и поверхностной приверженности делу мира, которая укрепилась в Японии, и призвал страну стать по-настоящему независимым государством, отвечающим за свою собственную оборону – с надлежащим гражданским контролем, как он подчеркнул. «Слова “конституционная поправка” вызывают почти аллергическую реакцию у людей, которые их слышат, – отметил он. – Возможно, нам нужно немного смягчить тон этого сообщения. Я предлагаю описать необходимый курс действий как изменение документа, а не в виде серьёзного юридического термина “внесение поправок”».

Во-вторых, основываясь на своём обширном опыте путешествий по миру и сравнения с другими странами, он высоко оценил культурную мощь Японии. «Я не говорю, что мы должны хвастаться своей страной, – сказал он. – Но мы – нация, культурные достоинства и влияние которой сегодня имеет мало мировых аналогов». В качестве примеров он указал на многочисленные достопримечательности страны, которые вызвали стремительный рост количества посетителей, пока коронавирус не остановил мировой туризм, на десятки тысяч компаний, ведущих бизнес более века, что свидетельствует о прочной и устойчивой экономической базе, и на тенденцию японцев гордиться своей работой и сосредотачиваться на том, чтобы делать её хорошо. «Проблема, – подчеркнул он, – в том, что японцы, особенно молодёжь, не понимают этого».

В конце он рассказал о молодёжи и её видении будущего своей страны. По сравнению с такими странами, как Китай, где 96% молодых людей с надеждой смотрят на будущее своей страны, или Индию с её 76%, развитые страны мира демонстрируют гораздо более низкий уровень уверенности молодёжи в будущем – 30% в Соединённых Штатах, 25% в Великобритании и всего лишь 9,6% в Японии. Он отметил, что это уравновешивается тем, что 86% молодых японцев говорят, что счастливы, что родились здесь, но заметно, что у них нет ясного видения того, куда их приведёт эта национальная принадлежность. «Сегодняшнее поколение, присутствующее в этом зале, несёт ответственность за то, чтобы поделиться с молодежью знаниями о выдающихся достижениях Японии, её культурной мощи и потенциале. Таким образом мы можем внести свой вклад в развитие мира, помогая молодёжи увидеть ценность нашей страны».

Скончавшийся лауреат

Перед началом своей речи Сасакава рассказал об одном из своих коллег-лауреатов, покойном Ли Дэнхуэе, бывшем президенте Тайваня. Ли, свободно говоривший по-японски и получивший образование в рамках японской системы, когда Тайвань был колонией, затем учился в Императорском университете Киото по стипендии. Он должен был получить специальную премию Сэйрон Тайсё и прибыть на церемонию награждения в феврале, но серьёзные проблемы со здоровьем и ограничения на поездки в связи с пандемией не позволили ему приехать. Он скончался 30 июля в возрасте 97 лет. «Когда я узнал о его кончине, это поразило меня почти так же сильно, как смерть моего собственного отца», – отметил Сасакава. Церемония началась минутой молчания в память о Ли.

Президент «Санкэй симбун» Иидзука Хирохико вручил Сасакаве приз – бронзовую статую под названием «Полёт» (Хисё), первоначально созданную скульптором Мисё Сусуму. Премия также включает денежный приз в размере 1 миллиона йен; Сасакава объявил, что пожертвует деньги в Фонд Акэми-тян – программу медицинской поддержки, управляемую Fujisankei.

Третий получатель премии, критик Эдзаки Митио, получил в этом году премию Сэйрон симпусё, присуждаемую энергичным молодым авторам, которые, вероятно, будут определять японский дискурс в ближайшие годы.

Фотография к заголовку: Сасакава Ёхэй (справа) получает премию Сэйрон Тайсё от президента «Санкэй симбун» Иидзуки Хирохико (предоставлена PR-отделом Nippon Foundation)

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