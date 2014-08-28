Магия салата–латука

Инструктор демонстрируют процесс изготовления участникам мастер-класса.

Вы никогда больше не будете смотреть на салат-латук как раньше. Я всегда считал его довольно скучным овощем, который служит только для того, чтобы заполнить салат, но когда рассматриваешь салат сделанный с любовью из большого листа полупрозрачного воска, то начинаешь ценить его красоту. Инструктор в мастерской по изготовлению копий продуктов начала демонстрировать нам этот процесс, выливая белый воск половником в кухонную форму заполненную нагретой до 40°,водой так, чтобы на ее поверхности образовалась «лужа».

Затем она увеличила «лужу», добавив еще полтора половника воска зеленого цвета с одного края белого воска, чтобы в последующем сдвинуть текучую массу в сторону другого конца формы. А потом началась самая красивая часть. Придерживая оба конца белой части большим и указательным пальцами, она медленно погрузила массу в воду, пока она не скрылась полностью под водой, а затем снова вынула ее. Так как воск еще был горячим, он увеличивался и увеличивался, пока не стал в три или четыре раза больше своего изначального размера.

Вынув тоненькую восковую пластину из воды, инструктор взяла за ее белую часть и согнула, формируя нечто вроде складки. Так она создала сердцевину салата. Потом легким движением она обернула его зеленым воском, сначала справа, затем слева, пока не закончила создание салата. Последним штрихом она разрезала «свеженький» овощ пополам, чтобы продемонстрировать мастерскую работу изнутри.

Этот момент стал кульминацией мастер-класса. Ранее группа делала темпуру из желтого воска, используя его, чтобы накрывать предварительно приготовленные продукты (ненастоящие) – такие, как креветки, баклажаны и кусочки тыквы. Для этого используется немного другой процесс: нужно было наливать воск на воду с определенной высоты, чтобы добиться хрустящего и аппетитного внешнего вида, как у настоящей еды. После этого оставалось только охладить водой воск и завернуть в него выбранную начинку.

Город-Кухня

Поскольку ремесленная деятельность обычно мне не удается (как казалось поначалу), я немного нервничал, пока работал. Но, к счастью, хотя я и не добился такого же качества, как у образца, мой салат и моя темпура получились очень удачными. На самом деле, инструктор очень много нам помогала, и, по правде говоря, участвовать в таком мастер-классе могут даже дети, которые учатся в начальной школе! Это был очень занимательный опыт, а свои кулинарные творения я мог принести домой.

Мастер-класс проходил в Гансо Сёкухин Санпуруя, магазине копий продуктов в районе Каппабаши на севере Токио, известном повсеместно как «Город-кухня», так как на его прилавках продается все, что может потребоваться ресторану. В магазине такие практические занятия устраиваются регулярно; всю контактную информацию вы можете найти в конце этой статьи. Однако, хотя на них часто присутствуют иностранцы, помните, что необходимо, чтобы хотя бы один член вашей группы достаточно бегло владел японским.

От воска к пластику

Создание копий продуктов из воска – это классический способ их изготовления. Традиция таких моделей, пробуждающих аппетит у посетителей ресторанов, демонстрируя им предлагаемые блюда, восходит примерно к прошлому веку. Одним из пионеров их изготовления был Ивасаки Такидзо, основатель компании, которой сейчас управляет Гансо Сёкухин Санпуруя. Когда парафин, главный компонент, стал выдаваться нормированно во время Второй мировой войны, и его производство было под угрозой, Ивасаки пришла идея, как уменьшить использование этого вещества до 0,05 % от того количества, которое требовалось ранее.

Личная печать в форме спаржа-бекона. Нарезка лосося - брелки для ключей

Но даже при наличии лучших технологий, у воска есть свои недостатки. Если он долго находится под прямыми лучами солнца, продукт может расплавиться, и его внеший вид ухудшится. В последнее время производители стали переходить от воска к более долговечному пластику, с помощью которого можно достичь большего реализма. С коммерческой точки зрения это нормально, что изделия будут более долговечными, ведь хотя они и стоят намного дороже, чем реальный продукт, их нужно будет заменять гораздо реже. По этой причине компании сейчас обращают свое внимание также на туристов и, в общем, на посетителей.

Ассортимент копий продуктов для клиентов не из ресторанов очень разнообразен, начиная с относительно привычных магнитиков для холодильника и украшений для сотовых телефонов, заканчивая более интересными изделиями такими, как головоломки в форме пиццы и декоративные плиты в виде тостов. Некоторые классические изделия для ресторанов такие, как блюдо спагетти с ниточками пасты, свисающими с вилки, висящей в воздухе, тоже завоевывают популярность среди покупателей. Существуют даже наборы для любителей макетов, которые хотят создавать свои собственные продукты у себя дома.

Если помечтать, можно представить, что 3D-печать станет реальностью, и мы все печатаем собственную еду в декоративных целях. Искушающие главные блюда и изысканные десерты, созданные всего одним нажатием кнопки. Идеальный салат-латук… Но несмотря на это, создание чего-либо своими руками приносит несравнимое удовольствие: мой салат, хотя он и не был идеальным, был моим собственным творением. Ничто не сравнится с ощущением от работы и сбора плодов... то есть овощей своих усилий.

Если вы хотите принять участие в мастер-классе, свяжитесь (на японском) с:

Гансо Сёкухин Санпуруя

Ниши-Асакуса 3-7-6, Таито-ку, Токио

0120-17-1839

Стоимость: ¥2,160

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