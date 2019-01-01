Пожалуй, наиболее ярко японский Новый год характеризуют две особенности – толпы людей и очереди. Нас не удивляют длинные, медленно движущиеся к популярным аттракционам Диснейленда людские потоки в сезон летних выходных, или переполненные парки во время цветения сакуры, но подобное оживление царит и в первые дни Нового года – в отличие от многих городов мира, которые как будто вымирают после новогодних торжеств. Много людей приходит в том числе и в религиозные учреждения.

Трансформация ритуала

Хацумодэ – это первое посещение святилища в Новом году. Выходные дни с 1 по 3 января многие японцы используют в том числе и для того, чтобы сходить в синтоистское святилище или буддийский храм и помолиться об удаче в наступившем году, и самые популярные места паломничества заполняют скопления народа. Люди выстраиваются в очередь для поклонения и заодно покупают талисманы о-мамори, а прошлогодние сдают для сожжения в очистительном огне. Многие пишут пожелания на табличках эма и приобретают гадания омикудзи, чтобы узнать, что их ждёт на протяжении следующих двенадцати месяцев.

Хотя обычаи, связанные с хацумодэ, имеют древние корни, некоторые из них появились лишь в конце XIX века, в период Мэйдзи (1868-1912), во время быстрой модернизации, технологического развития и реформ, проводившихся после падения феодальной системы.

Среди важнейших изменений была сама дата Нового года. Григорианский календарь был принят в Японии в 1873 году, что являлось одной из мер, призванных облегчить взаимодействие с другими странами мира. По солнечным календарям, использовавшимся в старину, Новый год приходился на более позднее время, тремя-семью неделями позже.

Места поклонения

Самые ранние данные о происхождении хацумодэ относятся к эпохе Хэйан (794-1192). По обычаю тосигомори глава семьи в новогоднюю ночь (оомисока) до утра первого дня года (гандзицу) затворялся в храме для молитвы. До конца периода Эдо (1603-1868) обычно посещали либо родовое святилище, либо ближайшее святилище или храм, расположенный в «благоприятном» согласно астрологическим расчётам на данный момент направлении (эхо, это направление можно определить на специальном вебсайте, в этом году это примерно восток-северо-восток).

До проведения реформ Мэйдзи, в том числе нацеленных на обуздание могущества богатых буддийских храмов и взращивание патриотизма через национальную религию синто, обе религии на протяжении веков развивались настолько в тесном взаимодействии, что иногда было сложно определить границу между ними. Даже после насильственного разделения религий люди во время хацумодэ не делают особых различий, куда пойти – в буддийский храм или синтоистское святилище. При этом некоторые учёные отмечают серьёзные изменения обычаев, связанные с техническим прогрессом.

Паломничество на поезде

Первая железная дорога в Японии открылась в октябре 1872 года, соединив токийский квартал Симбаси с портовым городом Йокогама. После этого транспортная сеть быстро развивалась, и людям стало гораздо проще преодолевать значительные расстояния. С этих пор люди стали меньше ходить в местные святилища, их стали привлекать самые крупные, влиятельные и известные святыни. В наши дни в первые дни года миллионы людей посещают святилище Мэйдзи и храм Сэнсодзи (в квартале Асакуса) в Токио, храм Дайси в Кавасаки, святилище Ацута в г. Нагоя и другие святые места. Тут-то и ощущаются последствия смены даты Нового года, к которой привела календарная реформа Мэйдзи. Если раньше Новый год знаменовал приближение весны и постепенное потепление, то сейчас приходится выстаивать на морозе часами, чтобы дождаться своей очереди поклониться божеству. Если вы окажетесь в Японии в новогоднее время и захотите совершить хацумодэ, одевайтесь потеплее!

Фотография к заголовку: Толпы людей в новогодний период осаждают токийское святилище Мэйдзи. За первые три дня года туда ходят около трёх миллионов человек.