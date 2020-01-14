Со времени открытия рынка Тоёсу минул год. В завершающей части материала мы хотим познакомить читателей – от новичков до искушенных ценителей – с заведениями, где можно непосредственно на месте отведать суси «эдомаэ», а также приобрести гостинцы и сувениры на память о посещении рынка.

Настоящие «эдомаэ»! Суси в старинных заведениях – это подлинное лакомство

Если вам хочется отведать самые что ни на есть настоящие суси «эдомаэ» – обратите внимание на «Сусибун», заведение, которое продолжает работу со времени основания на излете периода Эдо 180 лет назад. Не говоря о топингах – нэта – здесь тщательно создают вкус «как в Эдо», вплоть до обработки соевого соуса, который сейчас продаётся слишком густым, и поэтому для того, чтобы он идеально сочетался с суси, к нему требуется «приложить руку» – и сами готовят омлет тамагояки.

Курс «доверьтесь шефу» – десять нигири-дзуси по сезону, тамагояки по-домашнему, три макимоно и суп (4100 йен без налога). Отведать ТАКИЕ суси за эту цену можно только на рынке! Также предлагаются сеты «Дзёнигири» («Первый класс») (3200 йен без налога), «О-кономи» («По вкусу») (от 8 шт. на человека, цена по факту) и т. п. К любому заказу возможны дополнения – от одной штуки.

В этот день в качестве сезонных нигири предлагались оторо (жирный тунец), бури (лакедра-желтохвост), тюторо (тунец средней жирности), аками (красное мясо тунца), курума-эби (японская тигровая креветка), тайрагаи (моллюск атрина гребешковая), кохада (пятнистый коносир), уни (икра морского ежа) и анаго (морской угорь). Сезонные макимоно – тэккамаки (с начинкой из красного мяса тунца).

Впечатления редакции

Сяри (колобок риса) поменьше, нэта (топинг) покрупнее; икры морского ежа кладут столько, что она едва не сваливается – здешние суси просто роскошны. Кохада (пятнистый коносир) – практически синоним эдомаэ-суси – такие свежие на вкус, словно рыба ещё живая. Вкус анаго (угорь), нежную плоть которого мягко обволакивает соус, неизменный с самого основания заведения – просто превосходен. Не совсем привычные тайрагаи (атрина гребешковая) по размеру даже крупнее хотатэ (гребешка), с плотной мякотью и насыщенным вкусом. И, конечно, сдержанность вкуса сёю, соевого соуса, который зависит только от самой хозяйки – его ровно столько, чтобы не перебивать, а выгодно выделять вкус каждого вида нэта. Здесь понимаешь, насколько важно, какой соевый соус подается к суси.

На фото слева внизу: слева шеф, который готовит суси, рядом хозяйка, от которой зависит вкус и сяри, и нэта, и сёю – соевого соуса. Это пятое поколение тех, на чьих плечах держится работа ресторана. Старинный вкус сохраняется объединенными усилиями каждого

«Сусибун»

Расположен на 3-м этаже Корпуса оптовой торговли морепродуктами.

Часы работы: с 6:30; прекращение приёма заказов в 14:00.

Выходные: воскресенье, праздничные дни и выходные дни рынка

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Там же, где находится ресторан «Сусибун», на третьем этаже Корпуса оптовой торговли морепродуктами, разместились ещё 8 ресторанов суси; в Зеленном корпусе - ближайшем к станции «Рынок» линии Юрикамомэ - на первом этаже расположился ресторан «Дайва суси», а на третьем этаже Административного корпуса – «Рю суси» и другие - в общей сложности 6 заведений.

В каждый из этих ресторанов выстраиваются длинные очереди... но с теми, кто терпеть не может в них стоять, мы поделимся парой секретов! Поскольку особенно большой наплыв туристов начинается примерно в 10:30, первый секрет состоит в том, чтобы прийти немного пораньше. А другой заключается в том, что обычно рынок Тоёсу выходной по средам, но иногда случается, что в зависимости от праздничных дней и других обстоятельств выходной переносят на другой день недели. Когда среда оказывается рабочей, туристов гораздо меньше, чем обычно, поэтому стоит постараться попасть именно в такой день! Проверить график работы рынка можно здесь.

Шопинг в магазинах для профессионалов!

Если захотелось сделать покупки, загляните в торговую секцию «Уогаси ёкотё» на 4-м этаже Корпуса оптовой торговли морепродуктами.

Сувениры Тоёсу. Богатый выбор оригинальной продукции

Специализированный сапожный магазин «Ито Уроко» основан в 43-м году периода Мэйдзи (1910 г.). Здесь предлагается обширный ассортимент – от товаров, рассчитанных на профессионалов, которые работают на рынке, до вещей, прекрасно подходящих на сувениры.

Футболки, охотно приобретаемые в качестве сувениров. Как утверждают, надписи, такие как «Раз японец – значит, к жареной рыбе только рис!?» или «Рыбка с жирком!» подобрали по предложениям тех, чья работа связана с рыбным делом. Есть здесь и рабочие футболки, ткань которых порадует своей добротностью. Хорошей памятью о поездке послужат изделия с маскотом-туристическим символом столичного района Кото – Котоми-тян, а также носки, изображающие рыб.

Добротные и легкие сапоги, не утомляющие ноги, очень хвалят работники рынка, рыбаки и любители активного отдыха. Покупательница, пришедшая за очередной парой как раз во время подготовки материала, заметила: «Эти сапоги раз наденешь - и другие носить уже не станешь». Найдутся и яркие щеголеватые сапоги, в которых можно отправиться в город дождливым днем.

«Ито Уроко»

Часы работы: с 5:00 утра примерно до 14:00

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Магазин, любимый работниками рынка: готовые обеды «бэнто» на людей с хорошим аппетитом

В магазине «Ханэдай», который специализируется на фасованных обедах бэнто, жареной рыбе и блюдах по-домашнему, готовят из продуктов, приобретенных здесь же, на рынке. Очень популярны плотные обеды по умеренной цене, которые по достоинству оценили работники рынка, и в первую очередь «Гинхирасу бэнто» с запеченной на углях гинхирасу – серебристой сериолеллой, а также «Сакэхарасу бэнто» с крупными кетовыми брюшками. Жареная рыба, кальмар и угорь на шпажках –отличная закуска.

Популярный продукт: «Асаримэси» (700 йен с налогом). Моллюсков асари кладут, не скупясь!

«Ханэдай»

Часы работы: с 06:00 примерно до 14:00.

Вебсайт

Специализированный магазин кухонной и упаковочной бумаги и канцелярских принадлежностей «Камимура». Незаменимые для работников рынка корзинки здесь превратили в симпатичные «оригинальные корзинки с рынка» для повседневной жизни. В качестве гостинцев рекомендуем конфетки – совсем как настоящие суси. Нам рассказали, что в них использована натуральная морская трава нори.

«Ояма сётэн» – это прежде всего очень забавный магазин. К примеру, тарелка на фотографии слева вверху выглядит совсем как керамическая, а на самом деле она из пластика. Когда-то магазин специализировался на упаковке для пищевой продукции, затем в нем занялись украшениями для ресторанов и баров, «и вот что получилось», – констатирует владелец. Отыщите свою удачную покупку!

Поблизости расположился ресторанчик «Марутакэ», где готовят омлеты. Им заправляет старший брат режиссёра Терри Ито – тот, которого ласково прозвали «братец Ито», а ещё рядом имеется целый ряд продуктовых лавок – зеленных, с сушеными морепродуктами, мисо, соленьями и маринадами, сырами, чаем и др., а кроме того, здесь ведется торговля, рассчитанная на профессионалов – им предлагают ножи, ёмкости для продуктов, упаковочный шпагат и многое другое. Часы работы и другую информацию о магазинах можно посмотреть здесь.

Мы ознакомились лишь с небольшой частью рынка Тоёсу. Более глубокое знакомство принесет новые удовольствия. Как говорит большой любитель рынков Цукидзи и Тоёсу мистер Цукидзиро, «Сначала полагаешься на информацию, которую почерпнул в путеводителях и в Интернете. А затем, побывав несколько раз, сведения черпаешь уже у работников и завсегдатаев - и постепенно расширяешь географию своих походов». Мы надеемся, что вы отыщете на рынке Тоёсу и свои собственные удовольствия!

Помощь в подготовке материала: Цукидзиро-сан. Этот человек по-настоящему влюблён в рынки Цукидзи и Тоёсу – настолько, что бывает там по 3-4 раза в неделю, чтобы поделиться сведениями для гурманов в своем блоге «Хару ва Цукидзи дэ асагохан». Он также запомнился зрителям появлением в передаче TBS «Мацуко-но сиранай сэкай» в качестве фаната Цукидзи и Тоёсу.

Информация о магазинах в данном материале верна на 26 сентября 2019 г. Отправляясь на рынок, проверьте более свежие сведения.

Материал впервые опубликован 25 октября 2019 года в «Тэрэто пурасу» (TV Tokyo Plus). С оригиналом можно ознакомиться здесь.)

https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/

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