Оку-Ното по железной дороге: экскурсионный поезд Ното Сатояма Сатоуми

Путеводительпо Японии

Новый экскурсионный поезд предлагает путешественникам возможность расслабиться и насладиться достопримечательностями и местным колоритом полуострова Ното. Недавно мы прокатились на линии Ното Сатояма Сатоуми, которая проходит по живописному сельскому ландшафту вдоль береговой линии залива Нанао.

Полуостров Ното в префектуре Исикава расположен примерно посередине главного острова Хонсю, выдаваясь в Японское море наподобие загнутого вверх большого пальца. Две его береговые линии предлагают неожиданно разные пейзажи, с впечатляющими скалами и отвесными утёсами на западе и безмятежными берегами на востоке.

В восточной части полуострова туристы могут насладиться неспешной экскурсией на поезде Ното Сатояма Сатоуми, который курсирует вдоль тихих вод залива Нанао. Поезд совершает своё неторопливое путешествие между станциями Нанао и Анамидзу на 1 час 20 минут дольше, чем обычный местный поезд, следуя сквозь живописные виды полей, моря и близлежащего острова Ното.

Станция Нанао, отправная точка поезда Сатояма Сатоуми, находится в 1 часе 30 минутах езды от станции Канадзава на линии Нанао железной дороги Исикава.

Поезда на железной дороге Исикава окрашены в тёмно-синий цвет, напоминающий воды Японского моря. Интерьеры выполнены в местном стиле и используют ажурные деревянные решётки Тацурухама, которые изготавливают здесь на протяжении 400 лет, а также декоративные панели, покрытые лаком из Вадзима.



В оформлении поезда можно увидеть образцы традиционных ремёсел



Добавив 3050 йен к цене билета, пассажиры могут заказать для своей поездки бэнто с суси из знаменитого ресторана «Нобудзуси» в Вакура-Онсэн. Также можно предварительно заказать различные сладости (за дополнительные 2030 йен)

Поезд делает 15-минутную остановку на станции Ното Накадзима, где пассажиры, осматривающие достопримечательности, могут выйти и познакомиться с историей линии, посетив списанный железнодорожный почтовый вагон, стоящий на запасном пути.



Железнодорожный почтовый вагон, один из двух всё ещё сохранившихся в Японии, находился в эксплуатации до 1986 года



Место для сортировки почты внутри вагона. Почтовые открытки с маркой, отправленные отсюда, будут доставлены со специальным почтовым штемпелем

Покинув Ното Накадзиму, поезд петляет между холмами и полями в сатояма, уникальной природной зоне синтеза рукотворного и естественного пейзажей, прежде чем снова приближается к заливу Нанао. Маршрут до Анамидзу проходит вдоль побережья, и по пути поезд делает краткие остановки в трёх живописных местах.



В вагоне есть четырёхместные боковые сиденья, а также места лицом к окну, позволяющие пассажирам с комфортом любоваться видами



Рыбацкая деревня Фукаура расположена в спокойной бухте



Традиционная рыбацкая вышка над зеркальной поверхностью моря Нанао. Рыбаки ждут на верхней площадке, когда бора, разновидность кефали, попадёт в их сети



Лебеди прилетают зимовать в болотистой местности вокруг залива Нанао

Едва успев задремать, убаюканные мирными пейзажами, пассажиры прибывают на Анамидзу, конечную станцию. Там любители устриц могут отведать в ресторане Ацуацу-тэй своё любимое лакомство, которое подаётся обжигающе горячим. Этот ресторан находится в ведении железной дороги и предлагает места рядом с платформой или на пешеходном мосту над путями.

Обычно устриц выращивают на ферме два-три года, но благодаря обилию планктона в заливе Нанао местные устрицы готовы к продаже всего за один год. Немного меньше обычных по размеру, они тем не менее мясистые, сочные и ароматные.



Ресторан «Ацуацу-тэй» открыт каждый год с середины января по середину марта по выходным и праздничным дням. Он предназначен исключительно для пассажиров поезда Ното Сатояма Сатоуми, но требуется дополнительно бронировать столик

Рекомендуемый маршрут для знакомства с Оку-Ното – это поездка из Нанао или Вакура-Онсэн в Анамидзу по железной дороге, а оттуда на автобусе в Вадзиму. Переночевав в Вадзиме, на следующий день возвращайтесь в Анамидзу на автобусе и отправляйтесь в Нанао местным поездом. Двухдневный экскурсионный билет стоимостью 3000 йен покрывает проезд на железной дороге Ното и автобусах Оку-Ното и позволяет делать неограниченное количество остановок по пути.

Вадзима славится прекрасной лакированной посудой и оживлённым утренним рынком. Террасы рисовых полей Сироонэ Сэммайда, расположенные всего в 20 минутах езды на автобусе от железнодорожного вокзала Вадзима, также являются обязательной к осмотру достопримечательностью.

Вырезанные на склоне холма, спускающемся к Японскому морю, Сироонэ Сэммайда, представляют собой неповторимое зрелище в любое время года, но особенно осенью, когда рис созревает и становится золотистым, и зимой, когда снег очерчивает контуры рисовых полей. Замысловатый геометрический узор, образованный рисовыми полями, является главной достопримечательностью Ното Сатояма Сатоуми, и стал первым объектом в Японии, зарегистрированным как Объект сельскохозяйственного наследия глобального значения в 2011 году.



На склоне площадью четыре гектара, обращённом к морю, расположено 1004 рисовых поля, самое маленькое из которых имеет площадь всего 50 сантиметров. Вся работа, от посадки рассады до уборки риса, выполняется вручную, поскольку эти рисовые поля слишком малы для использования сельскохозяйственной техники (© Pixta)



Световое шоу «Мерцание борозды» (Адзэ-но Кирамэки) проводится каждый год с конца октября по начало марта, когда 25 000 светодиодных ламп на солнечных батареях очерчивают контуры рисовых полей

Ещё один способ насладиться красотой Оку-Ното — остановиться полюбоваться закатом над заливом Нанао на обратном пути из Вадзимы. Выйдя на станции Вакура-Онсэн, за одну остановку до Нанао, можно дойти до центра курорта с горячими источниками всего за 20 минут. В парке Юттари, расположенном на берегу залива, есть бесплатная ванна для ног, питаемая местными термальными источниками, где путешественники могут неторопливо опустить ноги в горячий источник, наблюдая сквозь сосны, как солнце садится над островом Ното, окрашивая горизонт в розовато-оранжевые тона.



Поезд совершает свой обратный путь при свете уходящего осеннего дня



Проводницы поезда Ното Сатояма Сатоуми

Ното Сатояма Сатоуми

Рейсы: Нанао–Анамидзу, во время пандемии COVID-19 только в выходные и праздничные дни

Стоимость проезда: Взрослые 1350 йен, дети 930 йен (в одну сторону)

Расписание: Отправление со станции Нанао в 8:55, 12:30 и 15:32; отправление со станции Анамидзу в 11:00 и 14:15

Бронирование: Центр бронирования экскурсионных поездов на железной дороге Ното, 0768-52-2300 (только на японском языке)

Фотография к заголовку: Экскурсионный поезд Ното Сатояма Сатоуми едет по окрестностям Оку-Ното. Тёмно-синие вагоны перекликаются с глубокой синевой вод Японского моря, а их блестящая поверхность напоминает о традиционной для региона чёрной черепице на крыше.

Все фотографии предоставлены © Noto Railway, если не указано иное

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