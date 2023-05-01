Оку-Ното по железной дороге: экскурсионный поезд Ното Сатояма Сатоуми
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Полуостров Ното в префектуре Исикава расположен примерно посередине главного острова Хонсю, выдаваясь в Японское море наподобие загнутого вверх большого пальца. Две его береговые линии предлагают неожиданно разные пейзажи, с впечатляющими скалами и отвесными утёсами на западе и безмятежными берегами на востоке.
В восточной части полуострова туристы могут насладиться неспешной экскурсией на поезде Ното Сатояма Сатоуми, который курсирует вдоль тихих вод залива Нанао. Поезд совершает своё неторопливое путешествие между станциями Нанао и Анамидзу на 1 час 20 минут дольше, чем обычный местный поезд, следуя сквозь живописные виды полей, моря и близлежащего острова Ното.
Станция Нанао, отправная точка поезда Сатояма Сатоуми, находится в 1 часе 30 минутах езды от станции Канадзава на линии Нанао железной дороги Исикава.
Поезда на железной дороге Исикава окрашены в тёмно-синий цвет, напоминающий воды Японского моря. Интерьеры выполнены в местном стиле и используют ажурные деревянные решётки Тацурухама, которые изготавливают здесь на протяжении 400 лет, а также декоративные панели, покрытые лаком из Вадзима.
Поезд делает 15-минутную остановку на станции Ното Накадзима, где пассажиры, осматривающие достопримечательности, могут выйти и познакомиться с историей линии, посетив списанный железнодорожный почтовый вагон, стоящий на запасном пути.
Покинув Ното Накадзиму, поезд петляет между холмами и полями в сатояма, уникальной природной зоне синтеза рукотворного и естественного пейзажей, прежде чем снова приближается к заливу Нанао. Маршрут до Анамидзу проходит вдоль побережья, и по пути поезд делает краткие остановки в трёх живописных местах.
Едва успев задремать, убаюканные мирными пейзажами, пассажиры прибывают на Анамидзу, конечную станцию. Там любители устриц могут отведать в ресторане Ацуацу-тэй своё любимое лакомство, которое подаётся обжигающе горячим. Этот ресторан находится в ведении железной дороги и предлагает места рядом с платформой или на пешеходном мосту над путями.
Обычно устриц выращивают на ферме два-три года, но благодаря обилию планктона в заливе Нанао местные устрицы готовы к продаже всего за один год. Немного меньше обычных по размеру, они тем не менее мясистые, сочные и ароматные.
Рекомендуемый маршрут для знакомства с Оку-Ното – это поездка из Нанао или Вакура-Онсэн в Анамидзу по железной дороге, а оттуда на автобусе в Вадзиму. Переночевав в Вадзиме, на следующий день возвращайтесь в Анамидзу на автобусе и отправляйтесь в Нанао местным поездом. Двухдневный экскурсионный билет стоимостью 3000 йен покрывает проезд на железной дороге Ното и автобусах Оку-Ното и позволяет делать неограниченное количество остановок по пути.
Вадзима славится прекрасной лакированной посудой и оживлённым утренним рынком. Террасы рисовых полей Сироонэ Сэммайда, расположенные всего в 20 минутах езды на автобусе от железнодорожного вокзала Вадзима, также являются обязательной к осмотру достопримечательностью.
Вырезанные на склоне холма, спускающемся к Японскому морю, Сироонэ Сэммайда, представляют собой неповторимое зрелище в любое время года, но особенно осенью, когда рис созревает и становится золотистым, и зимой, когда снег очерчивает контуры рисовых полей. Замысловатый геометрический узор, образованный рисовыми полями, является главной достопримечательностью Ното Сатояма Сатоуми, и стал первым объектом в Японии, зарегистрированным как Объект сельскохозяйственного наследия глобального значения в 2011 году.
Ещё один способ насладиться красотой Оку-Ното — остановиться полюбоваться закатом над заливом Нанао на обратном пути из Вадзимы. Выйдя на станции Вакура-Онсэн, за одну остановку до Нанао, можно дойти до центра курорта с горячими источниками всего за 20 минут. В парке Юттари, расположенном на берегу залива, есть бесплатная ванна для ног, питаемая местными термальными источниками, где путешественники могут неторопливо опустить ноги в горячий источник, наблюдая сквозь сосны, как солнце садится над островом Ното, окрашивая горизонт в розовато-оранжевые тона.
Ното Сатояма Сатоуми
- Рейсы: Нанао–Анамидзу, во время пандемии COVID-19 только в выходные и праздничные дни
- Стоимость проезда: Взрослые 1350 йен, дети 930 йен (в одну сторону)
- Расписание: Отправление со станции Нанао в 8:55, 12:30 и 15:32; отправление со станции Анамидзу в 11:00 и 14:15
- Бронирование: Центр бронирования экскурсионных поездов на железной дороге Ното, 0768-52-2300 (только на японском языке)
Фотография к заголовку: Экскурсионный поезд Ното Сатояма Сатоуми едет по окрестностям Оку-Ното. Тёмно-синие вагоны перекликаются с глубокой синевой вод Японского моря, а их блестящая поверхность напоминает о традиционной для региона чёрной черепице на крыше.
Все фотографии предоставлены © Noto Railway, если не указано иное
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