Ханамаки: обед в местах, связанных с Миядзавой Кэндзи

Миядзава Кэндзи: жизнь и творчество великого поэта и писателя

Путеводительпо Японии

В Ханамаки есть места, где можно пообедать так же, как это делал сам знаменитый писатель Миядзава Кэндзи.

«Ябуя сохонтэн»: любимый ресторан гречневой лапши соба Миядзавы



Внушительный солидный вход дарит ощущение прикосновения к истории

С момента своего основания в 1923 году ресторан гречневой лапши соба «Ябуя сохонтэн» готовит фирменное блюдо ванко-соба, в котором лапша соба подается в небольших тарелках (обычно размером в один глоток), и добавку подают до тех пор, пока клиенты не скажут, что они закончили. Просторное расположение традиционных японских столов и посадочных мест на втором этаже, позволяющее проводить в помещении банкетные мероприятия, было необычным для ресторанов того периода. Ближе к тридцати годам, когда Миядзава Кэндзи преподавал в сельскохозяйственной средней школе, он познакомился и нашел родственную душу в лице основателя ресторана практически сразу после его открытия. Впоследствии Миядзава Кэндзи часто посещал это место, приводя с собой коллег с работы, чтобы поесть собу вместе.

Говорят, что Миядзава называл «Ябуя» с её характерным классическим японским декором английским словом «буш», что является переводом на английский язык значения японского слова ябу (куст). Этот эпизод двуязычной игры слов дает дальнейшее представление об эрудиции Миядзавы: он считал языки и лингвистику областями своей специализации.



Ресторан предлагает посетителям как классические японские столы и посадочные места, так и столы в западном стиле. Его фирменное блюдо – ванко-соба

Любимым блюдом Миядзавы была тэмпура-соба (соба с тэмпурой) и разновидность японской газировки под названием «сидр», которая несколько ближе к газированному лимонаду, чем к яблочному напитку, который обычно представляют себе многие жители Запада. Говорят, Миядзава, весело беседуя со своими коллегами пока они все пили этот «сидр», был более оживленным, чем другие клиенты, разливающие друг другу алкогольные напитки. Этот ресторан настоятельно рекомендуется посетителям, желающим познакомиться с городом Ханамаки по следам Миядзавы.



«Кэндзи сэт» дает покупателям возможность насладиться любимым сочетанием тэмпура-соба и сидра Миядзавы за 1000 йен (плюс налог)

«Ябуя сохонтэн»

Адрес: 7-17 Futsupari-chō, Hanamaki, Iwate Prefecture

Как добраться: 10 минут ходьбы от станции JR Hanamaki

Тел.: 0198-24-1011

Веб-сайт: https://yabuya.jp

https://yabuya.jp Часы работы: с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 20:00, ванко-соба подается до 19:30

Закрыто по понедельникам (вторникам, если праздничный день приходится на понедельник) и 1 января

Информация по рабочим языкам: Вебсайт: доступен автоматический перевод на английский, корейский, упрощенный и традиционный китайский, итальянский, испанский и французский языки



«Сарё-кадан»: чаепитие с видом на клумбу, спроектированную Миядзавой



Этот сад ценится своей клумбой, созданной самим Миядзавой Кэндзи (предоставлено «Сарё-кадан»)

Несмотря на то, что ландшафтный дизайн и проектирование клумб стало ключевой частью карьеры Миядзавы, лишь немногие образцы этой ручной работы сохранились в первозданном виде до наших дней. Одна из сохраненных клумб Миядзавы находится в «Сарё-кадан», здесь даже кирпичи и другие материалы для ландшафтного дизайна те же, какими они были, когда он первоначально благоустраивал участок. Здание и сад этого чайного домика изначально были виллой, принадлежавшей семье Хасимото, троюродных братьев Миядзавы по линии бабушки. Говорят, что Миядзава часто посещал эту клумбу, которую сам же и благоустроил.



В мае здесь цветут сотни тюльпанов (предоставлено «Сарё-кадан»)

Семья Хасимото владела и управляла магазином «Оцу гофуку-тэн», который в то время считался самым большим магазином тканей для кимоно в префектуре Иватэ. Когда в 1927 году была построена их усадьба, она состояла из главного дома, вышеупомянутой виллы и пристройки. На эти постройки не пожалели излишеств, однако до наших дней сохранилась только вилла. Помимо редкого старого японского кедра, использованного при строительстве здания, а также фрамуг и декоративных ширм сёдзи, свидетельствующих об изысканном мастерстве строителей, в саду сохранилась в первоначальном виде цветочная клумба, созданная Миядзавой. Владелец и управляющий «Сарё-кадан» сообщил, что клумба оставлена ему предыдущим владельцем, который заявил, что вилла и клумба принадлежат жителям Ханамаки и что он хотел бы, чтобы их доверили тому, кто будет относиться к ним с должным вниманием.

На момент смерти владельца и сад, и вилла пришли в упадок, и от клумбы вообще остался лишь один квадратный метр. Однако после прополки сада обнаружились длинные кирпичные перегородки, установленные Миядзавой. В конечном итоге была обнаружена клумба длиной 9 метров, и хотя для ремонта здания были наняты профессиональные мастера, за интерьером и садом все же ухаживала семья обсуждаемого выше владельца и оператора. Сообщается, что на это ушло полтора года работ до того, как это место было открыто для публики.



Стулья с откидной спинкой и низкие столики в традиционном внешнем коридоре дома открывают вид на этот прекрасный сад в японском стиле

Первоначально сад и здание были просто открыты для посещения без дополнительных опций. Лишь позже у владельца возникла мысль о том, чтобы посетители с комфортом наблюдали за клумбой, попивая чай, что и привело к созданию «Сарё-кадан». Традиционный внешний коридор дома, из которого сам Миядзава наблюдал за клумбой, теперь оборудовали откидными креслами и низкими столиками чайного домика. В настоящее время посетители могут выпить маття (порошковый зеленый чай), кофе или отведать сируко (сладкую кашу из вареных и измельченных бобов адзуки, подаваемую с клецками из рисовой муки), изучая клумбу в атмосфере, приближающей их к творчеству автора и садовника из Ханамаки.



Маття с традиционными японскими закусками и сируко с осинко (маринованными овощами). Каждое блюдо стоит 500 йен (включая налог)

«Сарё-кадан»

Адрес: 11-12 Kajōmachi, Hanamaki, Iwate Prefecture

Как добраться: 13 минут ходьбы от станции JR Hanamaki

Телефон: 080-2823-1048

Часы работы: с 10:00 до 18:00

Закрыто по четвергам

«Яманэко-кэн»: домик из сказки Миядзавы



Очаровательный внешний вид напоминает посетителям маленький европейский домик (предоставлено «Яманэко-кэн»)

«Яманэко-кэн» – это ресторан в европейском стиле, расположенный на парковке мемориального музея Миядзавы Кэндзи, построенный в стиле, напоминающем одну из самых популярных детских сказок Миядзавы «Ресторан многих заказов» (Тюмон-но оой рёритэн). Проходишь через дверь, украшенную строкой из произведения: «Добро пожаловать, здесь не церемонятся», далее проходишь через сувенирный магазин с витринами товаров и попадаешь в ресторан. Обязательно внимательно посмотрите на вход в ресторан, чтобы увидеть соль, сливки и духи, тщательно расставленные в соответствии с описаниями в сказке.



Столы и стулья в старинном стиле расставлены на широком полу

Хотя герои сказки «Ресторан множества заказов» так и не добрались до своего столика, не стоит беспокоится, что посетителей здесь не рассадят и они не смогут сделать свой заказ. Брошюры с викторинами о Миядзаве и «Яманэко-кэн» и информация о достопримечательностях Ханамаки размещены у каждого стола для развлечения посетителей и для справки о том, куда пойти после еды.

В то время как в меню есть такие западные стандартные блюда, как спагетти и тушеная говядина, посетители захотят обратить внимание на приготовленные из местных ингредиентов блюда. Среди таких популярных блюд – комплексные обеды «Яманэко суйтон», состоящий из суйтон (суп с мучными клецками) и яки-онигири (рисовые шарики на гриле), обжаренных в насыщенном пастой мисо специального приготовления, и «Ихатов тэйсёку», в котором суйтон сочетается с тушеной свининой и тэмпурой из сезонных овощей. Свинина хаккинтон, используемая в последнем блюде – фирменный бренд Ханамаки, она получила своё название от детского рассказа Миядзавы «Свиньи из сельскохозяйственной школы Френдон», где свиньи сравниваются с платиной (хаккин).



Суйтон из комплексного обеда «Яманэко» приготовлен с использованием многих местных ингредиентов и предлагается по цене 1 200 йен (включая налог)

«Яманэко-кэн»

Адрес: 3-161-33 Yasawa, Hanamaki, Iwate Prefecture

Как добраться: примерно три минуты от станции JR Shin-Hanamaki на автобусе Iwateken-kōtsū линии Tsuchisawa, затем 10 минут пешком от Миядзава Кэндзи Kinenkan-guchi

Телефон: 0198-31-2231

Часы работы: с 9:00 до 17:00. Блюда подаются с 10:00 до 16:30.

Закрыто во время новогодних праздников

Ближайшая достопримечательность: «Римпуся»



Ролл-пирожное «Оридза» имеет нежную и влажную текстуру. Цена от 1000 йен (включая налоги) (предоставлено «Римпуся»)

Магазин и кафе «Римпуся» находится недалеко от станции JR Ханамаки и управляется внуком Миядзавы Сейроку, младшего брата Кэндзи. В магазине на первом этаже представлен широкий ассортимент личных вещей, аксессуаров и других оригинальных товаров, созданных по мотивам произведений писателя. Второй этаж – старомодное кафе, где популярным блюдом в меню является ролл-пирожное «Оридза». Изготовленное из рисовой муки и имеющее мягкий богатый вкус пирожное получило своё название от того факта, что научное название рисового растения — Oryza, как описано в детской сказке Миядзавы «Жизнь Гусуко Будори» (Гусуко будори-но дэнки). Еще один специально приготовленный десерт в кафе – традиционный немецкий слоеный пирог «Игирису кайган баумкухэн», также вдохновленный работами Миядзавы, в данном случае формой местного русла реки, которое Миядзава называл «Английским берегом».

ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: 1-3-4 Ōdōri, Hanamaki, Iwate Prefecture

Как добраться: три минуты ходьбы от станции JR Hanamaki

Телефон: 0198-22-7010

Часы работы: с 10:00 до 18:00 (последние заказы в 17:30)

Закрыто по четвергам

Репортаж и текст: Shoepress

Фотография к заголовку: Озорная вывеска ресторана Яманэко-кэн, на которой видны только кошачьи уши и хвост (©Shoepress)