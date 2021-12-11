Половина переболевших COVID-19 ощущает долговременные последствия болезни: результаты опроса в Токио

Половина переболевших COVID-19 ощущает долговременные последствия болезни: результаты опроса в ТокиоОбщество Здоровье
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Администрация токийского района Сэтагая попросила принять участие в анкетировании около 9000 инфицированных людей, данные о заражении которых поступили от больниц к 15 апреля этого года. Опрос проводился с июля по август, было получено 3710 релевантных ответов.
Среди респондентов 48,1% ответили, что у них были или сохраняются долговременные последствия после даты выписки из больницы или окончания лечения. Так чаще отвечали женщины (54,3%), чем мужчины (41,9%). По возрастным группам чаще ощущали последствия болезни люди в возрасте 30-39 лет (53 %), 40-49 лет (54,2%) и 50-59 лет (54,6%).
На вопрос о конкретных симптомах те, кто ответил положительно на предыдущий вопрос, чаще всего жаловались на нарушения обоняния (54,4%), и на вялость, тяжесть во всём теле (50%), далее на нарушения вкуса (44,8%), кашель (34,5%), затруднённое дыхание (29,8%), головную боль (25,4%).
Из симптомов, мешающих повседневной жизни на протяжении трёх месяцев и более, называли потерю обоняния (38,7%), общее недомогание (28,0%), нарушения вкуса (21,7%), снижение концентрации внимания (20,5%), нарушения сна (18,5%) и затруднённое дыхание (17,6%).
Средняя продолжительность лечения у инфицированных составила 15,5 дней, при этом чаще всего – 13-15 дней (29,6%), далее следуют сроки в 8-10 дней (25,8%), 20 дней и более (17,5%), 7 дней и менее (16,9%).
Фотография к заголовку: PIXTA
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