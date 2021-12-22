Япония 50 лет подряд на последнем месте по производительности труда среди стран «Большой семёрки»: сохранение рабочих мест во время эпидемии – дополнительный фактор снижения эффективности труда

Япония 50 лет подряд на последнем месте по производительности труда среди стран «Большой семёрки»: сохранение рабочих мест во время эпидемии – дополнительный фактор снижения эффективности трудаЭкономика Общество
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Производительность труда в Японии в 2020 году, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованным Японским центром производительности труда, составляет 49,5 долларов за час работы (5086 йен по покупательной способности), и среди 38 стран ОЭСР Япония занимает 23-е место. Она опустилась в рейтинге на две позиции по сравнению с предыдущим годом и заняла исторически самое низкое место с 1970 года, когда появились сопоставимые данные. Производительность в Ирландии оценивается в 121,8 доллара, в Люксембурге – в 111,8 доллара, то есть она выше японской более чем вдвое. Производительность труда – это ценовая оценка количества продуктов и услуг, которые сотрудник производит за час, она показывает, насколько эффективно люди работают.
В условиях эпидемии экономическая активность серьёзно снизилась, но компании стремились избегать увольнений и поддерживать занятость, в том числе за счёт субсидий на корректировку занятости, что тоже способствовало падению производительности и понижению места Японии в рейтинге.
Если мы посмотрим на динамику рейтинга семи развитых стран (G7), мы увидим, что Япония постоянно находится в конце списка с 1970 года. Производительность в Японии составляет 60% от уровня США, занимающего первое место в рейтинге G7 (80,5 долл. США / 8282 йены). В 2000 году он составлял около 70% от уровня в Соединённых Штатов, но к 2010 году он упал примерно до 65%, а в последние годы – до 60%.
Фотография к заголовку: PIXTA
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