Ожидаемая продолжительность жизни в Японии в 2021 году снизилась впервые за десять лет

Ожидаемая продолжительность жизни в Японии в 2021 году снизилась впервые за десять летОбщество Здоровье
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По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Японии в 2021 году составила 87,57 года для женщин и 81,47 года для мужчин. По сравнению с рекордными показателями, достигнутыми в 2020 году, этот показатель сократился на 0,14 года для женщин и на 0,09 года для мужчин. Впервые за десятилетие после Великого восточно-японского землетрясения 2011 года средняя продолжительность жизни сократилась по сравнению с предыдущим годом как для мужчин, так и для женщин. До 2020 года рекорды обновлялись девять лет подряд для мужчин и восемь лет подряд для женщин.
В 2021 году из-за COVID-19 ожидаемая продолжительность жизни сократилась на 0,07 года для женщин и на 0,10 года для мужчин. Коронавирус оказал гораздо большее влияние, чем в 2020 году, когда эти показатели составляли 0,02 года и 0,03 года соответственно. Однако для таких болезней, как рак и пневмония, ежегодные изменения средней продолжительности жизни демонстрируют положительную тенденцию, поэтому предполагают дальнейший рост продолжительности жизни.
Ожидается, что среди детей, родившихся в Японии в 2021 году, 52,0% девочек и 27,5% мальчиков доживут до 90 лет, а 27,1% девочек и 10,1% мальчиков – до 95 лет.
Вероятность смерти от рака в будущем для родившихся в 2021 году составила 19,86% для девочек и 27,66% для мальчиков. Хотя рак больше не является неизлечимым, он по-прежнему остается основной причиной смерти как у мужчин, так и у женщин. Подсчитано, что если бы рак можно было победить и число людей, умирающих от этого заболевания, сократилось бы до нуля, женщины прожили бы на 2,81 года дольше, а мужчины – на 3,43 года.
Средняя продолжительность жизни по странам/регионам
|Мужчины
|Женщины
|1
|Гонконг
|82,97
|Гонконг
|87,67
|2
|Швейцария
|81,6
|Япония
|87,57
|3
|Норвегия
|81,59
|Южная Корея
|*86,5
|4
|Япония
|81,47
|Сингапур
|85,9
|5
|Швеция
|81,21
|Испания
|85,83
Составлено Nippon.com на основе данных, опубликованных Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии; * – данные за 2020 г.
Фотография к заголовку: PIXTA
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