Японская молодёжь интересуется проблемами Украины, но юноши сдержанно относятся к приёму беженцев: результаты опроса 18-летних

С момента начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года прошло почти полгода. Реальность войны продолжает бросать тень на нашу повседневную жизнь: в новостях мы постоянно видим опустошённые обстрелами города, ощущаем рост цен на энергоносители и стагнацию мировой экономики. Фонд Nippon Foundation в ходе одного из своих «опросов 18-летних» опросил молодёжь о том, что они думают об Украине.

Фонд Nippon Foundation время от времени проводит «опрос мнения 18-летних», в ходе которого получают ответы от 1000 человек в возрасте от 17 до 19 лет. Опрос, проведенный в середине июля, был посвящён вторжению России в Украину.

На вопрос об уровне интереса к ситуации в Украине более 60% респондентов ответили, что «интересуются». У мужчин процент тех, кто ответил, что «очень интересуется», был на 7,2 пункта выше, чем у женщин.

Среди названных причин их интереса были такие мнения, как «возможность изменения мирового баланса сил», «вопрос о Северных территориях может когда-нибудь стать поводом для нападения на Японию», и «чувствую необходимость пересмотра оборонной стратегии Японии».

Более 60% как женщин, так и мужчин высказались в поддержку принятия украинских эвакуированных. Однако 21% женщин и 32,9% мужчин ответили, что Япония уже приняла достаточно эвакуированных, в этих ответах заметна существенная разница в ответах мужчин и женщин.

В отношении приёма беженцев из всех стран (не только эвакуированных из Украины) 19,5% женщин и 32% мужчин ответили, что Япония принимает «достаточно», разница между мужчинами и женщинами составляет 12,5 процентных пункта.

С каждым годом количество иностранцев в Японии растёт, к 2021 году их было более 2,8 млн. На вопрос о том, как сказывается увеличение числа иностранцев в Японии, преимущества перевешивали недостатки для женщин, но, наоборот, многие мужчины видели больше недостатков.

Фотография к заголовку: редакционный отдел Nippon.com

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