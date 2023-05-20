В Японии 42 года подряд снижается количество детей: 14,35 миллиона, 11,5% от общей численности населения в 2023 году

В Японии 42 года подряд снижается количество детей: 14,35 миллиона, 11,5% от общей численности населения в 2023 годуОбщество Политика
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Оценочная численность детей в возрасте до 15 лет (по состоянию на 1 апреля) в этом году опубликована Министерством внутренних дел и коммуникаций 5 мая. Она составила 14,35 миллиона человек, что на 300 000 человек меньше, чем в предыдущем году, и падает начиная с 1982 года уже 42-й год подряд. Это новый рекордно низкий уровень с момента начала сбора сопоставимой статистики с 1950 года. На 7,51 миллиона мальчиков приходится 7,15 миллиона девочек. Доля детей в общей численности населения составила 11,5%, что на 0,2 пункта меньше, чем в предыдущем году, и она снижается 49 лет подряд с 1975 года. С другой стороны, население в возрасте 65 лет и старше составило 36,19 миллиона человек (29,1%), что более чем в 2,5 раза превышает количество детей, это значительный демографический дисбаланс.
Согласно выпуску Демографического ежегодника Организации Объединённых Наций за 2022 год, в Японии самая низкая доля детей среди 36 стран с населением более 40 миллионов человек. За ней следуют Южная Корея (11,6%), Италия (12,4%) и Испания (13,8%).
По возрастным группам с разбивкой на три года дети 12-14 лет являются самой многочисленной группой (3,21 млн чел.), далее следуют 9-11 лет (3,08 млн чел.), 6-8 лет (2,96 млн чел.), 3-5 лет (2,67 млн чел.), 0-2 года (2,43 млн чел.). Как видно, количество падает в младших возрастных группах, что показывает продолжение тенденции к снижению рождаемости.
Премьер-министр Кисида Фумио изложил «другое измерение контрмер против снижения рождаемости» и планирует заложить основу для «удвоения бюджета на детей» в основных руководящих принципах экономического и финансового управления, которые будут составлены в июне. Однако пока отсутствуют перспективы получения финансовых ресурсов, будет непросто переломить укоренившийся на протяжении многих лет низкий уровень рождаемости.
Фотография к заголовку: PIXTA
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