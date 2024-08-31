В Японии всё больше мужчин берут отпуск для ухода за детьми: их доля превысила 30%, но сохраняется разница в продолжительности по сравнению с женщинами

В Японии всё больше мужчин берут отпуск для ухода за детьми: их доля превысила 30%, но сохраняется разница в продолжительности по сравнению с женщинамиОбщество Политика
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По данным Базового исследования равенства в сфере занятости, ежегодно проводимого Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, доля отцов, которые брали отпуск по уходу за ребёнком в 2023 году, составила 30,1%. Этот показатель растёт 11-й год подряд, но на этот раз произошёл беспрецедентный скачок на 13,0 процентных пунктов.
С апреля 2022 года в рамках пересмотра отпусков по уходу за ребёнком и семьёй компании обязаны информировать о системе отпусков по уходу за ребёнком сотрудников, которые сообщают о беременности или родах, и определять их намерение использовать эту систему. Опрос 2023 года проводился среди тех, у кого родился ребёнок в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года (в случае мужчин – среди тех, у кого родила супруга) и которые брали отпуск по уходу за ребёнком или подали заявление на него до 1 октября 2023 года. Изучение данных показало, что системная реформа создала условия, в которых стало легче взять отпуск.
Среди мужчин, которые брали отпуск по уходу за ребёнком, 15,7% не работали до 5 дней, 22,0% взяли от 5 дней до 2 недель, 20,4% – от 2 недель до 1 месяца, и 28% – от 1 до 3 месяцев, то есть 86,1% из них брали отпуск не дольше 3 месяцев, тогда как среди женщин отпуск по уходу за ребёнком брало 84,1%, и в 92,5% случаев он составлял 6 месяцев и более. Таким образом, всё ещё наблюдается большой разрыв между мужчинами и женщинами в усилиях по уходу за детьми.
Правительство поставило цель увеличить долю мужчин, которые берут отпуск по уходу за ребенком, до 50% к 2025 году. В настоящее время обязанность раскрывать информацию о доле берущих отпуск по уходу за ребёнком является обязательной для компаний с численностью сотрудников от 1000 человек, а с апреля 2025 года она будет распространена на компании с численностью сотрудников от 300 человек и будет рассматриваться как проблема всего общества.
Фотография к заголовку: PIXTA
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