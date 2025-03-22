Куда бы вы хотели переехать? Префектура Гумма впервые обогнала Сидзуоку в опросе 2024 года

В Японии сохраняется тенденция миграции в сельскую местность. Рейтинг префектур, куда люди хотели бы переехать, впервые возглавила префектура Гумма.

Некоммерческая организация Центр поддержки возвращения в родной город и переезда (Токио) в феврале 2025 года опубликовала рейтинг мест, куда люди хотели бы переехать, за 2024 год. Было опрошено 11 782 человек, обращавшихся за консультацией в эту организацию и участвовавших в её семинарах.

Рейтинг предпочтений мест для переезда 2024 г.

Место Среди приходивших

на консультацию Среди участников

семинара 1 Гумма Гумма 2 Сидзуока Фукусима 3 Тотиги Хиросима 4 Нагано Нагано 5 Фукуока Вакаяма 6 Хоккайдо Ямагути 7 Мияги Тояма 8 Яманаси Эхимэ 9 Фукусима Хоккайдо 10 Ямагути Сидзуока

Источник: сертифицированная НКО Центр поддержки возвращения в родной город и переезда

Префектура Гумма поднялась со второго места, которое она занимала в 2023 году. Мы наблюдаем рост числа обращений за консультациями от людей в возрасте 20-30 лет, которые хотят воспитывать своих детей в спокойной обстановке.

Префектура Сидзуока, занявшая второе место, уже пользуется популярностью благодаря удобному сообщению с Токио и тёплому климату. Префектура Тотиги и префектура Нагано, как и в предыдущем году, занимают соответственно третье и четвёртое места, в то время как префектура Фукуока поднялась с шестого места на пятое. Улучшилось положение в рейтинге у префектуры Фукусима, занявшей 9-е место (12-е место в 2023 году), Тиба, занявшей 13-е место (15-е место в 2023 году), и Хёго, занявшей 16-е место (18-е место в 2023 году).

Проводился отдельный опрос среди участников семинара по миграции, в котором приняли участие 13 349 человек. И здесь префектура Гумма оказалась самой популярной, заняв первое место второй год подряд. Префектуры, которые показали наибольшее улучшение рейтинга – Фукусима (2-е место; 8-е место в 2023 г.), Хиросима (3-е место; 7-е место в 2023 г.), Ямагути (6-е место; 19-е место в 2023 г.) и Тояма (7-е место; 12-е место в 2023 г.).

Общее количество консультаций, включая интервью и участие в семинарах, выросло на 4,1% по сравнению с предыдущим годом и составило 61 720, установив новый рекорд четвёртый год подряд.

Фотография к заголовку: PIXTA

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