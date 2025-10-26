Почти половина 18-летних жителей Японии хотели бы иметь право сохранять прежнюю фамилию при вступлении в брак, хотя реально его использовать намерены немногие

Только 2,6% опрошенных ответили, что хотели бы после вступления в брак носить собственную фамилию, независимую от фамилии партнёра, но за введение такой системы выступает почти 50% респондентов.

В рамках «Опроса мнения 18-летних», который регулярно проводит фонд Nippon Foundation для изучения мнений молодых людей, в середине августа 2025 года были опрошены 1000 молодых людей в возрасте 17–19 лет по всей стране, на этот раз вопросы касались системы, позволяющей супругам иметь разные фамилии.

Около 90% респондентов знали об этой системе, и около 70% ответили, что их интересует эта тема.

Согласно действующему Гражданскому кодексу, при вступлении в брак один из супругов обязан сменить фамилию, и состоящие в браке люди должны иметь одну фамилию. При вступлении в брак в 94% всех случаев фамилию меняют женщины.

В целом за сохранение этой системы высказалось 20,5% респондентов, при этом среди женщин этот показатель составил чуть более 12,9%. Большинство мужчин и женщин высказались за систему, позволяющую выбирать, менять ли фамилию или сохранять прежнюю, и за это высказалось 53,0% женщин.

Те, кто высказался за введение системы, при которой можно выбирать, менять ли фамилию, на вопрос о причине такого ответа чаще всего отвечали: «Я считаю, что разнообразие форм семьи – это хорошо» (55,0%), далее по частоте шёл ответ «Наличие выбора соответствует духу времени» (43,7%). Некоторые также указали, что смена фамилии – это неудобно и хлопотно (19,7%).

С другой стороны, среди тех, кто высказался за сохранение существующей системы одной фамилии супругов, наиболее распространённым ответом было «Сложности выбора фамилии для детей» (36,4%). Другие заявили, что было бы достаточно расширить возможности использования прежней фамилии (31,8%), при этом наблюдается значительный гендерный разрыв – среди ответов такого типа 47,7% были от женщин, и всего 19,1% – от мужчин. Лишь 13,1% заявили, что «одна фамилия необходима для чувства единства семьи».

На вопрос о том, какие фамилии они хотели бы иметь, когда вступят в брак в будущем, те, кто выбрал разные фамилии, оказались в меньшинстве. В целом, 38,9% выбрали одну фамилию для мужа и жены, а 36,4% ответили, что хотят решить после консультации с партнёром, при этом 45,2% женщин, или почти половина, согласны сменить фамилию на фамилию мужа.

Материалы

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме