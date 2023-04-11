Заряжая энергией будущее Японии: лауреат Международной детской премии мира Кавасаки Рэна

Молодая активистка из Японии Кавасаки Рэна получила Международную детскую премию мира в 2022 году, встав в один ряд с другими известными лауреатами, такими как Малала Юсуфзай и Грета Тунберг. Старшеклассница занята в широком спектре проектов, направленных на то, чтобы сделать молодёжь движущей силой преобразования общества. Мы поговорили с ней о том, что волнует сейчас японскую молодёжь.

Родилась в префектуре Осака в 2005 году. Учится в осакской международной школе Кансэй гакуин. Она начала участвовать в волонтёрских проектах ещё в начальной школе, особенно интересуясь вопросами образования и недостаточного участия молодёжи в политике. В 2020 году, в возрасте 14 лет, Кавасаки Рэна основала международную неправительственную организацию Earth Guardians Japan, и в том же году «Эвглена», биотехнологическая компания, занимающаяся проблемами окружающей среды, назначила её директором по будущему, должность, которую Рэна занимала до июня 2022 года. Из более чем 175 кандидатов из 46 стран, именно она стала лауреатом восемнадцатой Международной детской премии мира, присуждаемой KidsRights Foundation, международной организацией по оказанию помощи и защите прав детей, базирующейся в Амстердаме.

Заметить неравенство

Кавасаки Рэне было всего восемь лет, когда она поняла, что ей живётся лучше, чем многим её сверстникам в других странах. Живя в такой безопасной и процветающей стране как Япония, Рэна пользовалась свободами и привилегиями, которых не хватало её сверстникам. Она посещала частную международную школу, где научилась хорошо говорить на английском языке — этого хотели её родители после того, как испытали трудности в общении во время учёбы в США. Но книга, на которую Рэна наткнулась в школьной библиотеке, открыла ей глаза, на то, какой привилегированной жизнью она жила.

Этой книгой был фотоальбом “Ранцы за океаном”, иллюстрирующий усилия добровольцев по отправке подержанных ранцев, привычных японских школьных рюкзаков, детям в Афганистане. Листая страницы фотоальбома, Кавасаки столкнулась лицом к лицу с реальностью, разительно отличающейся от её собственной. Там, в пустынных пейзажах раздираемого войной Афганистана, дети радостно хватались за прочные сумки, которые не только хранили учебники и карандаши учеников, но и использовались в качестве парт в деревнях, где здание местной школы было разрушено в ходе боевых действий, позволяя ученикам продолжать образование.

Кавасаки поняла, что для неё возможность посещать школу была чем-то само собой разумеющимся. «Если я проснусь и мне не захочется идти на занятия, я могу остаться дома, — говорит она. — Но есть дети, которым приходится постоянно преодолевать трудности только, чтобы получить образование. У меня это в голове не укладывалось». Чем больше она думала об этом, тем сильнее чувствовала гнев.

Начав осознавать привилегии, которыми она пользовалась, Рэна решила, что должна что-то предпринять. Она обсудила идеи со своими одноклассниками, и вместе они вручную изготовили канцелярские принадлежности и открытки для продажи на школьной ярмарке, а вырученные средства пошли на поддержку беженцев.



Кавасаки Рэна, слева, получает Международную детскую премию мира от Нобелевской лауреатки Тавакуль Карман на церемонии в Гааге, Нидерланды, в ноябре 2022 года (© KidsRights 2022)

Налаживание связей

Когда с началом пандемии COVID-19 в 2020 году по всему мире начался период изоляции, Кавасаки, как и многие другие, не могла выходить из дома. Уроки проходили онлайн, и, когда у Рэны появилось больше свободного времени, она начала пересматривать свой подход к активизму. «В течение нескольких лет я участвовала в различных проектах, но тут мне стало казаться, что я зашла в тупик», — вспоминает она. Выросшая в эпоху Интернета, она использовала свои навыки в области цифровых технологий, чтобы расширить свои горизонты и найти новые возможности влиять на ситуацию.



Кавасаки во время онлайн-интервью (© Nippon.com)

В это же время она наткнулась на объявление о стажировке для студентов университетов в американской некоммерческой экологической организации EarthX. Хотя Кавасаки всё ещё училась в средней школе, она завалила электронными письмами организаторов, которые в конце концов прониклись её решимостью и приняли её в программу. Выступая модератором онлайн-мероприятия, она познакомилась с несколькими региональными директорами Earth Guardians, международной неправительственной организации, которая готовит молодёжь к активизму и участию в политических процессах. Принадлежа к поколению миллениалов (родившихся примерно между 1997 и 2012 гг.), Кавасаки разделяла веру своих сверстников в силу цифрового активизма, приближающего перемены. Так она решила создать отделение организации в Японии.

Сегодня в Японии насчитывается около 50 членов организации Хранители Земли в возрасте от 11 до 18 лет, деятельность которых включает в себя налаживание связей между молодёжью и местными политиками на онлайн-коммуникационной платформе Zoom и организацию работ по очистке рек в Осаке.

Разнообразие и устойчивое развитие

Вскоре после создания японского отделения Хранителей Земли Кавасаки была приглашена на должность директора по будущему в «Эвглену», биотехнологическую фирму, разрабатывающую экологически чистые продукты питания, биотопливо и другие продукты. Фирма учредила эту должность в 2019 году, чтобы планировать деятельность компании с учётом взглядов молодёжи. Кавасаки, второй человек, занявший этот пост, отвечала за организацию «Саммита будущего»: встречи пяти молодых людей, выбранных из числа кандидатов на пост финансового директора компании «Эвглена».

Центральной темой встречи было устойчивое развитие. Кавасаки говорит: «Устойчивое развитие важно не только для решения экологических проблем. Это также имеет ключевое значение для решения проблемы социального неравенства, чтобы ни один человек не остался на обочине». Чтобы проиллюстрировать этот тезис, она указывает на связь между окружающей средой и физическим и эмоциональным благополучием человека, утверждая, что саммит помог подчеркнуть важность более широкого взгляда на проблему.



Кавасаки, слева в центре, и другие участники Саммита будущего (предоставлено компанией «Эвглена»)

Под лозунгом «инновации в области благополучия человека» Кавасаки и её коллеги по Саммиту будущего предложили изменения и задачи, которые «Эвглена» могла бы принять для достижения устойчивого развития. Одной из таких инициатив была серия внутренних семинаров, направленных на то, чтобы заинтересовать сотрудников целями компании в сфере разнообразия и инклюзивности. «Жизненно важно научить новых сотрудников быть внимательными к своеобразию других и относиться к ним с пониманием», объясняет Кавасаки. Стремясь к этому, она разработала новый подход к развитию коммуникации между различными возрастными группами и отделами внутри компании. Получившая название «родительской» система сводит вместе каждого нового сотрудника с двумя опытными работниками, поощряя непринуждённое общение без оглядки на возраст и должность в компании. «Общий эффект, возможно, трудно поддаётся количественной оценке, – говорит Кавасаки, – но этот подход определённо обладает потенциалом для изменения офисной культуры к лучшему». «Эвглена» внедрила эту программу в марте 2022 года.

Разнообразие в государственном образовании

Кавасаки посещала частную международную школу в течение девяти лет обязательного образования, что освободило её от многих строгих правил, которым подчиняются многие её сверстники. Однако каждое лето родители отправляли Рену в местную государственную школу на часть летних каникул, что позволило ей лично познакомиться с типичной японской образовательной средой. «Это было совсем не похоже на то, к чему я привыкла», – вспоминает она. Из-за требований к внешнему виду ей приходилось перекрашивать обесцвеченные волосы обратно в чёрный цвет и снимать пирсинг. Несмотря на эти и другие ограничения, Рэна утверждает, что посещать государственную школу было весело. «Я смогла подружиться с другими детьми по соседству и научилась ценить качество государственной системы образования».

В 2021 году Кавасаки использовала свой опыт для создания в рамках международной молодёжной инициативы в области кино и искусства короткометражного документального фильма, рассказывающего о плюсах и минусах образования в Японии. Используя интервью со студентами и преподавателями государственных и частных школ, фильм показывает, как люди в школьной системе относятся к образованию. В то время как герои фильма в основном хвалили уровень образования в государственных школах, многие также высмеивали систему подчинения учеников необоснованным правилам, направленным на обеспечение послушания за счёт разнообразия.

Со своей стороны, Кавасаки говорит, что в определённых отношениях государственные школы более разнообразны, чем международная школа, которую она посещает. «Большинство моих одноклассников из состоятельных семей, – говорит она. – На уроках нам рассказывают о социальных проблемах, таких как детская бедность, но на самом деле они не находят отклика». Напротив, в государственной школе, в которую она ходила, были дети из неполных семей, для которых школьные обеды могли быть единственной доступной едой. Однако Кавасаки говорит, что у таких малообеспеченных учеников было мало возможностей получить более широкое представление о своём положении.

Кавасаки считает, что именно те учащиеся, которые непосредственно страдают от экономического неравенства со своими сверстниками, лучше всего могут привлекать внимание к насущным социальным проблемам, чтобы вместе проникнуть в их суть и искать решения. Но она подчёркивает, что необходимо уделять больше внимания повышению осведомлённости. «В поиске решений классы должны углубляться в проблемы, непосредственно затрагивающие учащихся, – заявляет она. – Одно дело критически относиться к текущему положению дел, но не менее важно научить студентов распознавать уже работающие решения и пытаться продолжать улучшать ситуацию».



Кавасаки рядом со знаменитым диагональным перекрёстком у станции Сибуя (© KidsRights 2022)

Политическая апатия

На вручении Международной детской премии мира Кавасаки назвала своё недовольство тем, что она не может испытывать гордость за свою страну, стимулом для своей работы. Как представитель молодого поколения, она хочет выразить недовольство, которое она и другие жители интернета испытывают по поводу нынешнего положения дел. «Мы испытываем гнев и недоверие», — говорит она. Эти чувства, считает она, вызваны тем, что новое поколение выросло, наблюдая за политической системой, которая выглядит как уже не работающая. «В Интернете много негативных новостей, которые подорвали наше доверие к политике – политические скандалы, изображения законодателей, дремлющих в разгар дебатов, и тому подобное. Так что, конечно, мы недовольны».

На апатию часто указывают как на причину низкой явки молодых избирателей в Японии. Однако Кавасаки говорит, что ситуация возникла не столько из-за откровенного безразличия молодых людей к политике, сколько из-за убеждения, что голосование бесполезно, поскольку система не учитывает их интересы.

В попытке поддержать гражданское участие молодёжи Кавасаки создала на базе Earth Guardians Japan онлайн-платформу, чтобы посредством виртуальных встреч связать молодых людей в её родной Осаке и в за её пределами с представителями местной политической власти. Работа с муниципальными законодателями и представителями префектур позволила ей по-новому взглянуть на выборных должностных лиц, которые были рады возможности услышать мнения молодых избирателей. «Я ушла, чувствуя уверенность в том, что политики из всех партий очень серьёзно относятся к своим обязанностям», – говорит она. Это также показало, как важно чётко дать понять депутатам, что молодые люди обеспокоены государственными и социальными проблемами. Со своей стороны, политики оценили этот опыт за то, что он открыл им глаза на проблемы, волнующие молодых людей. «Только участвуя в диалоге, представители младшего и старшего поколения могут разрешить свои разногласия», – убеждена Кавасаки.

Однако это требует смелости открыто делиться идеями и мнениями с оппонентами, которые могут их не разделять. «Моя работа научила меня, что точки соприкосновения можно найти всегда, — говорит Кавасаки. – Самое главное – выдвинуть как можно больше конструктивных идей, а затем в процессе обсуждения найти рабочее решение». Она узнала, что надежда сильнее гнева. «Именно эта вера мотивирует меня продолжать работать».

Предчувствие будущего

После окончания средней школы Кавасаки планирует поступить в зарубежный университет, чтобы изучать политологию и социологию. «Я хочу продолжать уделять особое внимание социальным вопросам и расширению участия молодёжи в управлении государством», – делится она. Она намерена применить то, чему научилась, для работы в государственном секторе, и эта цель вдохновлена её предыдущим участием в правительственных инициативах.

Она участвовала в инфраструктурном проекте, направленном на строительство экологически сбалансированного города в районе Токийского залива, и в инициативе в Ниихаме в префектуре Айти по обеспечению учёта мнений молодёжи при принятии правительственных решений. Кавасаки была глубоко впечатлена энергией и целеустремлённостью государственных служащих, с которыми она работала, людей, которых она описывает как «находящихся на переднем крае государственной политики и кооперации с населением».



У штаб-квартиры правительства Токио в Синдзюку. Кавасаки, в центре, рассказывает о своём участии в инфраструктурном проекте экологического и социального управления Токийского залива (© KidsRights 2022)

В будущем Кавасаки хочет сосредоточить свою энергию на изменении системы местного самоуправления. «Прежде всего, я хочу способствовать лучшей репрезентации женщин, молодёжи и меньшинств на местном уровне», — говорит она. Она отмечает, что её прежнее чувство недовольства постепенно вытесняется азартом и предвкушением. «Я горю желанием продолжать работать ради перемен».

Фотография к заголовку: © KidsRights 2022

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