Пловчиха Икээ Рикако и секрет её возвращения в большой спорт

В апреле 2021 года 20-летняя пловчиха Икээ Рикако выиграла 4 первенства по плаванию на Национальном чемпионате Японии и завоевала место в национальной сборной. Совсем недавно она завершила курс лечения от лейкемии, поэтому вся Япония, затаив дыхание, наблюдала за её выступлениями. Любовь к плаванию помогла спортсменке преодолеть длительное лечение и восстановить форму.

Звездный час Икээ Рикако наступил 4 апреля, на второй день Национального чемпионата Японии по плаванию. Икээ победила в первом из четырёх первенств – стометровке баттерфляем. Взглянув на монитор с результатами, она закрыла глаза руками и некоторое время стояла в воде. Когда она вышла из бассейна, слёзы лились градом: «Я так счастлива сейчас». То же самое испытывали многие японцы. Для тех, кто переживал за Икээ во время лечения, эта победа оказалась настоящим сюрпризом, достойным высоких похвал. Кроме того, победа на чемпионате гарантировала место в национальной сборной.

Икээ диагностировали лейкемию в 2019 году, когда ей было 18 лет, и после длительного лечения казалось, что восстановить форму для участия в соревнованиях удастся ещё не скоро. Поэтому поток слёз после первого заплыва вполне объясним. Более того, он наглядно демонстрировал, сколько преград отделяло спортсменку от этой победы.



Икээ Рикако лидирует в финале заплыва баттерфляем на 100 метров на Национальном чемпионате 4 апреля 2021 года. (© Jiji)

Блестящая спортивная карьера Икээ – пловчихи, известной широкой публике, началась в 3 года. «Старший брат и старшая сестра занимались плаванием, я сказала, что тоже хочу, и начала ходить в бассейн. Я не помню, чем меня привлекло плавание...». Икээ была очень активным ребёнком, и семья поддержала её начинание. Родители заказали у плотника турник и установили его в одной из комнат, чтобы девочка могла упражняться в любое время. «Я то висела на турнике, то подтягивалась на нём. Никто меня не заставлял, мне самой хотелось заниматься, вернее, это происходило естественно». Затем родители установили раму с рукоходом и Икээ пользовалась ею каждый день. Постепенно она стала делать успехи в плавании и в школе средней ступени начала выступать на национальных первенствах. В 9 классе она продемонстрировала отличные успехи на Национальном чемпионате и прошла на эстафету мирового первенства. Впервые за последние 14 лет ученица средней школы попала в национальную сборную.

7 соревнований в Рио-де Жанейро

Широкая публика заговорила об Икээ в 2016 году, когда она училась в старших классах. Икээ подала заявку на участие в Национальном чемпионате – это был отборочный этап для участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Икээ выступала в нескольких видах, включая баттерфляй и плавание вольным стилем, установила 7 рекордов в своей возрастной категории и 1 национальный рекорд и прошла в национальную сборную в 4 видах плавания. Она показала отличные результаты на соревнованиях в мае и июне, завоевав право на участие ещё в 3 категориях. Впервые за всю историю Японии один спортсмен прошёл в национальную сборную по 7 видам плавания.

В Рио Икээ прошла отборочный этап, полуфинал и финал, проплыв 12 раз в семи категориях. На стометровке баттерфляем Икээ обновила национальный рекорд на всех этапах, включая финал, и заняла 5 место (в день заплыва – 6 место, но после обнаружения допинга у одного из лидеров оказалась на 5 месте). Икээ не стала медалисткой, однако это не помешало ей оказаться в центре внимания. Было очевидно, что 16-летняя девушка – невиданный и нестандартный талант. На мировой арене уже были спортсмены подросткового возраста, однако они выступали в других категориях – брасс и плавание на спине. Баттерфляй и вольный стиль, считавшиеся сильными сторонами Икээ, относятся к более сложным категориям, поэтому её участие в Рио стало заявкой на серьёзное соперничество на мировом уровне, а выступление сразу в 7 категориях – ещё одним свидетельством таланта Икээ.

За рубежом уже существовали суперзвёзды, которые постоянно выступают на соревнованиях, участвуют сразу в нескольких категориях с небольшим промежутком и много раз поднимаются на пьедестал почёта. Однако в Японии спортсменов подобного уровня до сих пор не было.

В Икээ чувствовался потенциал, позволяющий надеяться на изменение истории японского плавания, и демонстрируемые после Олимпиады в Рио результаты только подкрепляли эти надежды.



16-летняя Икээ в Рио-де-Жанейро заняла 5 место в стометровке баттерфляем. 7 августа 2016 г. (© Jiji)

На Национальном чемпионате 2017 года Икээ подала заявку на участие в 5 категориях – 50, 100 и 200 метров вольным стилем и 50 и 100 метров баттерфляем. За 4 дня она сделала 10 заплывов, в которых каждый раз выигрывала, и впервые в истории завоевала первое место в 5 соревнованиях. На Летних Азиатских играх 2018 года в Джакарте Икээ выступила в 6 категориях – 50 и 100 метров вольным стилем, 50 и 100 метров баттерфляем, эстафета 400 метров вольным стилем и комбинированная эстафета 400 метров. Впервые среди японских спортсменов она завоевала медали в 6 категориях, к тому же её выбрали лучшим игроком Олимпиады. В 50-метровом бассейне, который используется на Олимпиаде, Икээ обновила японский рекорд в плавании вольным стилем и баттерфляем 28 раз – удивительный результат.

Икээ обладает отличными физическими данными, но двигатель её роста – это огромная любовь к плаванию. Она обожала соревнования с раннего детства. Приведу пример, наглядно свидетельствующий о её соревновательном духе.

Вернувшись в Японию из Рио, Икээ прямо из аэропорта Ханэда направилась в Хиросиму. На следующий день ей предстояло участвовать в национальных играх старшеклассников, за которыми следовала молодёжная олимпиада и национальное первенство. Соревнования шли одно за другим на протяжении нескольких недель. После крупного матча обычно хочется перевести дух, поэтому такое насыщенное расписание выглядит нереальным. Однажды я спросил Икээ, не устаёт ли она, и услышал следующее:

«Я редко думаю об усталости. Сразу после заплыва я всегда говорю «устала», но после окончания соревнований это слово уже не приходит мне в голову, потому что я начинаю предвкушать следующий турнир. Стоит вернуться домой, и я с нетерпением жду следующего соревнования».

Закончился успешный 2018 год, и в начале следующего года «нестандартный талант» поделилась с прессой своими мечтами: «С нетерпением жду этого года, потому что в апреле стану студенткой». Разумеется, Икээ думала и о предстоящей токийской Олимпиаде-2020.

Внезапная болезнь

В январе 2019 года Икээ уехала на сборы в Австралию для подготовки к сезону. Однако 7 февраля было объявлено о возвращении в связи с плохим самочувствием, а 12 февраля Икээ сообщила в соцсетях о своём диагнозе – лейкемия. Ей пришлось отменить все соревнования и сконцентрироваться на лечении. Икээ считали перспективной не только в Японии, но и за рубежом, поэтому шокирующее известие облетело прессу во всём мире.

Икээ предстояло длительное и тяжёлое лечение в больнице, которое она охарактеризовала словами «выжила чудом». В декабре 2019 года она выписалась из больницы. Икээ отказалась от участия в токийской Олимпиаде и постепенно возобновляла тренировки для подготовки к Парижу-2024. 29 августа 2020 года, после 594-дневного перерыва, она вернулась в большой спорт, выступив на Токийском специальном турнире по плаванию. Затем Икээ участвовала ещё в нескольких соревнованиях и ежедневно тренировалась, чтобы восстановить форму. Через 7 месяцев после возвращения в спорт состоялось Национальное первенство. Победив на стометровке баттерфляем, Икээ завоевала путёвку на токийскую Олимпиаду. Однако она не собиралась останавливаться на достигнутом. Икээ победила во всех 4 категориях, куда подала заявки на участие – 50 и 100 метров вольным стилем и 50-метровый заплыв баттерфляем. Это обеспечило ей право выступать на Олимпиаде в эстафете на 400 метров и комбинированной эстафете на 400 метров. После финала на 50-метровке вольным стилем лицо спортсменки сияло. «Я думала, что буду проигрывать на внутренних соревнованиях до конца года, однако сумела выступить лучше, чем рассчитывала и горжусь собой»



Победа на стометровке баттерфляем на Национальном чемпионате принесла Икээ первую путёвку на Олимпиаду. 4 апреля 2020 г. (© Jiji)

Оглядываясь на полную испытаний жизнь Икээ, я задумываюсь о причинах этого «чудесного» возвращения в большой спорт. «Иногда мне приходится очень тяжело. Но намного чаще я чувствую себя счастливой, и мне кажется, что я существую именно благодаря плаванию».

Икээ обожает плавание. Это неразрывная часть её личности. Чтобы обрести себя, ей было необходимо вернуться в бассейн и на соревнования. Это простое желание обеспечило ей победу, покорившую сердца множества людей.

Если токийская Олимпиада состоится в 2021 году, то до её начала осталось всего три с небольшим месяца. Пожелаем пловчихе Икээ успешного восстановления и будущих побед!



Икээ победила в 50-метровке вольным стилем и завоевала 4 медали на Национальном чемпионате. 10.04.2021 (© Jiji)

Фотография к заголовку: Икээ Рикако рыдает после победы на стометровке баттерфляем на Национальном чемпионате 4 апреля 2021 г. (© AFP/Jiji)