Генеральный секретарь кабинета министров Японии: новый тип северокорейской ракеты – угроза миру и безопасности в регионе

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13 сентября генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу в связи с сообщением о том, что Северная Корея провела испытание запуска крылатых ракет большой дальности заявил: «Мы будем анализировать информацию и отслеживать военные тенденции Северной Кореи». Фотография сделана в Токио в сентябре прошлого года (2021 г., Reuters / Kim Kyung-Hoon)

Токио, 13 сентября, Reuters. Генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу на заседании кабинета утром 13 сентября сообщил, что Северная Корея провела испытание запуска крылатых ракет большой дальности, в связи с чем заявил: «Если Северная Корея действительно произвела запуск ракеты с дальностью 1500 км, это угрожает миру и безопасности региона, окружающего Японию, и Япония обеспокоена этим».

В отношении военных тенденций Северной Кореи он сказал: «Мы продолжим в тесном сотрудничестве с США и Южной Кореей сбор необходимой информации, будем следить за ситуацией и делать предупреждения».

Государственное центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA) 13 сентября сообщило о том, что ракеты, пролетев 1500 километров, поразили цель и упали в территориальные воды страны в ходе экспериментов, проведенных 11 и 12 сентября.

Генеральный секретарь кабинета министров Като сказал, что он «не может подтвердить» факт захода или прохода ракет через исключительную экономическую зону Японии (ИЭЗ).

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