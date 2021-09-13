Генеральный секретарь кабинета министров Японии: новый тип северокорейской ракеты – угроза миру и безопасности в регионе
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 13 сентября, Reuters. Генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу на заседании кабинета утром 13 сентября сообщил, что Северная Корея провела испытание запуска крылатых ракет большой дальности, в связи с чем заявил: «Если Северная Корея действительно произвела запуск ракеты с дальностью 1500 км, это угрожает миру и безопасности региона, окружающего Японию, и Япония обеспокоена этим».
В отношении военных тенденций Северной Кореи он сказал: «Мы продолжим в тесном сотрудничестве с США и Южной Кореей сбор необходимой информации, будем следить за ситуацией и делать предупреждения».
Государственное центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA) 13 сентября сообщило о том, что ракеты, пролетев 1500 километров, поразили цель и упали в территориальные воды страны в ходе экспериментов, проведенных 11 и 12 сентября.
Генеральный секретарь кабинета министров Като сказал, что он «не может подтвердить» факт захода или прохода ракет через исключительную экономическую зону Японии (ИЭЗ).
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Статьи по теме
- Северная Корея отстранена от участия в зимних Олимпийских играх за нарушение Олимпийской хартии
- Северная Корея выпустила две баллистические ракетыИспытание японско-американской ракеты-перехватчика межконтинентальных баллистических ракет как ответ на «угрозу с севера»
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?
- Северокорейские ракеты нового типа как «новый вызов» и вторжения китайских судов как «новый уровень» развития ситуации
- В Японии обсудят возможность атаковать базы противника
- Япония до конца года разработает новые меры противоракетной обороны
- Китайская армия запустила баллистические ракеты в Южно-Китайское море
- Тщательно пересмотреть массовую скупку американского оружия: истребители F-35, беспилотники Global Hawk и противоракетные системы Aegis Ashore как диссонанс в работе по обеспечению обороноспособности
- Противоракетные комплексы «Patriot» PAC-3 выдвинули в западную часть Японии из-за угрозы со стороны Северной Кореи
- Япония сохраняет восьмое место в мире по военным расходам
- Принятие законов о национальной безопасности: большой поворот в области национальной обороны и политики обеспечения безопасности Японии
- Космическое подразделение Сил самообороны Японии будет запущено 18 мая
- Запущенная Северной Кореей ракета пролетела в воздушном пространстве Японии и упала в океан
- Проблема Окинавы и обеспечение безопасности в Восточной Азии
- На защиту отдалённых островов – с новейшими средствами: роль основного танка Сухопутных сил самообороны Японии