Железнодорожные компании будут поощрять пассажиров использовать гибкий график поездок для разгрузки транспорта в условиях вспышки коронавируса

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Токио, 25 февраля (Jiji Press). Министр транспорта Японии Акаба Кадзуёси сообщил, что его министерство призвало железнодорожных операторов по всей стране поощрять пассажиров переходить на гибкий график поездок и удалённую работу, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нового коронавируса.

Такое предложение железнодорожным перевозчика было сделано 24 февраля, сообщил он на пресс-конференции, отметив, что железнодорожным операторам было предложили делать такие объявления на станциях и в поездах. Эта мера предназначена для снижения заполненности поездов, сказал он.

Он также сообщил, что министерство транспорта попросило компании делать объявления, поощряющие мытьё рук и использование алкогольных дезинфицирующих средств.

Между тем, по словам министра, министерство в данный момент не рассматривает вопрос о том, чтобы просить людей воздерживаться от использования общественного транспорта. Такой шаг сделает жизнь очень неудобной, нанеся огромный удар по экономической деятельности, сказал он.

Акаба также сказал, что он поручил штатным сотрудникам в штаб-квартире министерства в Токио избегать утреннего часа пик между 8 и 10 часами при поездках на работу и максимально использовать удалённую работу в настоящее время. «Я хочу, чтобы около половины сотрудников главного управления министерства перешли на гибкий график», – добавил он.

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