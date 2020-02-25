Правительство Японии утвердило базовую политику по борьбе с коронавирусом

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Токио, 25 февраля (Jiji Press). Правительство Японии приняло всеобъемлющую базовую политику по борьбе с новым коронавирусом COVID-19, который продолжает распространяться в Японии.

В соответствии с политикой, принятой на совещании в штаб-квартире по борьбе с коронавирусом, необходимо принять меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса и усовершенствовать системы медицинского обслуживания пациентов.

«Мы сформируем группу реагирования, в которую войдут специалисты по инфекционным заболеваниям, и будем поддерживать местные общины, пострадавшие от массовой инфекции», – заявил на встрече премьер-министр Абэ Синдзо. Члены группы 25 февраля отправятся на Хоккайдо, где растут количество инфицированных, сказал он.

В базовой политике указано, что в районах, где наблюдается рост числа заражённых пациентов, медицинские учреждения, даже не утверждённые в качестве специализирующихся по инфекционным заболеваниям, должны принимать людей с симптомами, в то время как людей с относительно слабыми симптомами обычно будут убеждать позаботиться о себе у себя дома.

Поскольку в Японии растет число пациентов, пути заражения которых трудно проследить, участники совещания подтвердили, что улучшение медицинских систем для лечения пациентов в тяжёлом состоянии является неотложной задачей. Они договорились развивать сотрудничество с местными органами власти и медицинскими учреждениями для этой цели.

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