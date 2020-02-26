Япония запретит въезд иностранцам из южнокорейского города Тэгу

Общество

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Токио, 26 февраля (Jiji Press). Япония запретит въезд иностранцам, которые посещали город Тэгу в провинции Чхондо в Южной Корее, из-за распространения там коронавируса, сообщили информированные источники.

Источники сообщили, что правительство Японии примет официальное решение о запрете во второй половине дня 26 февраля.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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