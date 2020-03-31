В рамках борьбы с COVID-19 местные органы власти Японии увеличивают количество больничных коек
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Токио, 31 марта (Jiji Press). Правительства префектур по всей Японии активизируют усилия по обеспечению новых пациентов с коронавирусом больничными койками, так как количество случаев COVID-19 в стране продолжает расти.
Планируется использовать больничные койки не только в специализированных медицинских учреждениях, предназначенных для лечения инфекционных заболеваний, но и в учреждениях общего профиля.
Чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения страны, в дополнение к медучреждениям, где размещают пациентов с тяжелыми симптомами, правительства префектур подготовят жилье для размещения лиц с легкими симптомами заболевания.
30 марта Омура Хидэаки, губернатор префектуры Аити в центральной Японии, на пресс-конференции заявил, что его правительство предоставило более 250 больничных коек для пациентов с COVID-19.
«Возможно дальнейшее увеличение количества коек», - добавил он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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