В рамках борьбы с COVID-19 местные органы власти Японии увеличивают количество больничных коек

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Токио, 31 марта (Jiji Press). Правительства префектур по всей Японии активизируют усилия по обеспечению новых пациентов с коронавирусом больничными койками, так как количество случаев COVID-19 в стране продолжает расти.

Планируется использовать больничные койки не только в специализированных медицинских учреждениях, предназначенных для лечения инфекционных заболеваний, но и в учреждениях общего профиля.

Чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения страны, в дополнение к медучреждениям, где размещают пациентов с тяжелыми симптомами, правительства префектур подготовят жилье для размещения лиц с легкими симптомами заболевания.

30 марта Омура Хидэаки, губернатор префектуры Аити в центральной Японии, на пресс-конференции заявил, что его правительство предоставило более 250 больничных коек для пациентов с COVID-19.

«Возможно дальнейшее увеличение количества коек», - добавил он.

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