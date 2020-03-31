78 новых случаев заражения COVID-19 в Токио
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Токио, 31 марта (Jiji Press). В Токио было подтверждено семьдесят восемь новых случаев заражения коронавирусом нового типа, который вызывает заболевание COVID-19, сообщили 31 марта информированные источники.
После падения до 13 случаев 30 марта с показателя 40 или более случаев в предыдущие пять дней, ежедневное количество новых заражений в столице Японии снова выросло.
В префектуре Эхиме на западе Японии 31 марта было зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, в том числе заболели четыре человека из примерно 20 человек, присутствовавших 22-23 марта на поминках или похоронах в столице префектуры Мацуяме. По словам правительства префектуры, у этих четырех человек наблюдаются легкие симптомы. Возраст заболевших - от 50 до 80 лет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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