78 новых случаев заражения COVID-19 в Токио

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Токио, 31 марта (Jiji Press). В Токио было подтверждено семьдесят восемь новых случаев заражения коронавирусом нового типа, который вызывает заболевание COVID-19, сообщили 31 марта информированные источники.

После падения до 13 случаев 30 марта с показателя 40 или более случаев в предыдущие пять дней, ежедневное количество новых заражений в столице Японии снова выросло.

В префектуре Эхиме на западе Японии 31 марта было зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, в том числе заболели четыре человека из примерно 20 человек, присутствовавших 22-23 марта на поминках или похоронах в столице префектуры Мацуяме. По словам правительства префектуры, у этих четырех человек наблюдаются легкие симптомы. Возраст заболевших - от 50 до 80 лет.

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