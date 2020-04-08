Япония может справиться со вспышкой коронавируса за месяц
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Токио, 8 апреля (Jiji Press). Группа реагирования на коронавирус при министерстве здравоохранения Японии подсчитала, что потребуется около месяца, чтобы взять под контроль вспышку в стране, если люди сократят контакты с другими людьми на 80%.
7 апреля премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил чрезвычайное положение для Токио и шести других префектур после всплеска подтверждённых случаев COVID-19. Время, необходимое для сдерживания инфекций, по словам экспертов, зависит от того, насколько изменится корпоративная и индивидуальная деятельность.
Чрезвычайное положение будет действовать до 6 мая. Этот срок был определён на основе оценки профессора Университета Хоккайдо Нисиуры Хироси, который специализируется на теоретической эпидемиологии и является членом команды реагирования министерства здравоохранения.
Согласно его оценке, если контакты между людьми сократятся на 80%, число инфекций резко упадёт примерно через две недели, а вспышка COVID-19 будет преодолена примерно через месяц. Подсчёты говорят, что при снижении контактов на 70% для этого понадобится три месяца.
Подсчёты предполагали три условия: 1) исключение контактов в местах, где возможно групповое (кластерное) заражение, 2) уменьшение количества людей, с которыми встречается человек, на 80%, и 3) предприятия последовательно снижают контакты людей на производстве на 80%.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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