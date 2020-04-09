Губернатор Окинавы требует прекращения поездок туда из других регионов Японии

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Наха, преф. Окинава, 8 апреля (Jiji Press). Губернатор Окинавы Тамаки Денни попросил жителей других регионов Японии, включая Токио, воздержаться от посещения префектуры после объявления чрезвычайного положения в Токио и шести других префектурах.

На пресс-конференции от отметил, что такое заявление больно ударит по префектуре, ведущей отраслью которой является туризм, но указал, что первоочередной задачей является защита здоровья и жизни жителей префектуры, и попросил понимания общественности.

Жителей основных островов просят не посещать Окинаву до окончания чрезвычайного положения (до 6 мая).

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