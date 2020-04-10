Запрос губернатора Токио о приостановке бизнеса некоторых предприятий из-за коронавируса вызвал неоднозначную реакцию у глав других префектур
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Токио, 9 апреля (Jiji Press). План губернатора Токио Коикэ Юрико о приостановке работы некоторых предприятий вызвал сильную реакцию со стороны других руководителей местных органов власти столичного округа Токио во время телеконференции.
Коикэ стремится ввести меры против распространения коронавируса, обратившись ко многим предприятиям с просьбой приостановить бизнес после того, как премьер-министр Абэ Синдзо объявил о введении чрезвычайного положения в Токио и шести других префектурах.
Во время конференции губернатора столицы и глав трёх соседних префектур и пяти крупных городов в районе Большого Токио губернатор Канагавы Куроива Юдзи сказал, что Токио, похоже, идёт не в ногу с другими. Он подчеркнул, что запросы на приостановку бизнеса должны сопровождаться обязательствами по возмещению убытков, и отметил, что у местных органов власти, за исключением Токио, нет средств для такой компенсации.
Повторяя его слова, губернатор префектуры Тиба Морита Кэнсаку сказал, что финансовую ответственность за отрасли, пострадавшие от запросов на приостановку бизнеса, должно нести центральное правительство.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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