Количество инфицированных новым коронавирусом в Японии превысило 7000 человек
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Токио, 12 апреля (Jiji Press). Общее количество подтверждённых случаев инфицирования новым коронавирусом в Японии превысило 7000 и по сравнению с предыдущим днём выросло на 490.
Число умерших из-за заболевания в стране возросло до 150, с учётом двух смертей в Токио и по одной в префектурах Хоккайдо, Канагава и Айти.
Сообщают о 166 новых случаях инфекции в Токио, в результате чего общее количество случаев заболевания в столице достигло 2068 человек. 87 случаев было связано с больницей Накано-Эгота в рвйоне Накано, где 4 апреля у пяти пациентов был обнаружен положительный результат теста на вирус.
Инфицирован оказался сотрудник детского дошкольного учреждения в токийском районе Синдзюку, как выяснилось 11 апреля. Он тесно контактировал с 22 детьми.
В городской больнице Тояма в городе Тояма в центральной Японии общее число случаев инфицирования возросло до 16, в том числе 7 у стационарных больных.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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