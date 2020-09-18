Глава МОК Томас Бах проведет телефонные переговоры с новым премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой
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Токио, 17 сентября (Jiji Press) - Ожидается, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах проведет телефонные переговоры с новым премьер-министром Японии Сугой Ёсихидэ, заявил 17 сентября президент оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Мори Ёсиро.
По словам Мори, Бах надеется посетить Японию в конце октября и лично встретиться с Сугой. В среду Ёсихидэ Суга сменил на должности премьер-министра Японии Абэ Синдзо.
Отметив большой вклад Абэ, Мори сказал, что бывший премьер-министр получит пост в оргкомитете.
Официальные лица оргкомитета сообщили, что поскольку вместо Абэ верховным советником и председателем Консультативного совещания оргкомитета Олимпиады станет новый премьер-министр, Абэ будет предложена другая должность в консультативной группе.
Также 17 сентября Мори встретился с министром Токийских игр Хасимото Сэйко и министром спорта Хагиудой Коити, которые сохранили свои должности в кабинете Суги.
[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]
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