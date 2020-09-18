Глава МОК Томас Бах проведет телефонные переговоры с новым премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой

Спорт Токио 2020 Общество Политика Экономика

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 17 сентября (Jiji Press) - Ожидается, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах проведет телефонные переговоры с новым премьер-министром Японии Сугой Ёсихидэ, заявил 17 сентября президент оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Мори Ёсиро.

По словам Мори, Бах надеется посетить Японию в конце октября и лично встретиться с Сугой. В среду Ёсихидэ Суга сменил на должности премьер-министра Японии Абэ Синдзо.

Отметив большой вклад Абэ, Мори сказал, что бывший премьер-министр получит пост в оргкомитете.

Официальные лица оргкомитета сообщили, что поскольку вместо Абэ верховным советником и председателем Консультативного совещания оргкомитета Олимпиады станет новый премьер-министр, Абэ будет предложена другая должность в консультативной группе.

Также 17 сентября Мори встретился с министром Токийских игр Хасимото Сэйко и министром спорта Хагиудой Коити, которые сохранили свои должности в кабинете Суги.

東京五輪・パラリンピック開催に向け、笑顔でガッツポーズする（左から）萩生田光一文部科学相、東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長、橋本聖子五輪担当相＝１７日、東京都中央区（代表撮影）

[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]

 

Статьи по теме

Олимпийские игры Суга Ёсихидэ МОК Jiji Press