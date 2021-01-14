В Японии количество заразившихся за всё время эпидемии превысило 300 000

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Токио, 13 января (Jiji Press). В Японии за день выявлено 5869 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения, включая пассажиров круизных лайнеров и членов экипажа, достигло 304 764.

Общее количество заражений растёт всё быстрее, превысив 300 000 всего через три недели после достижения отметки в 200 000 21 декабря 2020 года. 16 января исполнится год с момента выявления первого случая заражения новым коронавирусом в Японии.

За день от COVID-19 в стране умерло 97 человек, это рекордный показатель, за всё время эпидемии от коронавируса умерло 4289 человек. Число тяжелобольных также достигло рекордного показателя в 900 человек, что на 19 больше, чем в предыдущий день.

Только в Токио 13 января было зарегистрировано 1433 случая заражения.

16 января прошлого года был выявлен первый случай заражения в Японии, 29 октября совокупное число заболевших превысило 100 000, а менее чем через два месяца – 200 000.

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