В Японии количество заразившихся за всё время эпидемии превысило 300 000
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 13 января (Jiji Press). В Японии за день выявлено 5869 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения, включая пассажиров круизных лайнеров и членов экипажа, достигло 304 764.
Общее количество заражений растёт всё быстрее, превысив 300 000 всего через три недели после достижения отметки в 200 000 21 декабря 2020 года. 16 января исполнится год с момента выявления первого случая заражения новым коронавирусом в Японии.
За день от COVID-19 в стране умерло 97 человек, это рекордный показатель, за всё время эпидемии от коронавируса умерло 4289 человек. Число тяжелобольных также достигло рекордного показателя в 900 человек, что на 19 больше, чем в предыдущий день.
Только в Токио 13 января было зарегистрировано 1433 случая заражения.
16 января прошлого года был выявлен первый случай заражения в Японии, 29 октября совокупное число заболевших превысило 100 000, а менее чем через два месяца – 200 000.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии пять дней подряд количество больных COVID-19 с тяжёлыми симптомами держится на уровне выше 800, 11 января – 881 человек, наибольшее за всё время эпидемии
- В Японии третий день регистрируются рекордные количества выявленных заражений; вслед за Токио в Осаке могут объявить чрезвычайное положение
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения для Токио из-за роста заражений новым коронавирусом
- В Японии количество выявленных случаев заражений превышает 3000 шестой день подряд
- Мнение экспертов: «Мы на пороге третьей волны COVID-19»
- Японская компания планирует выпустить вакцину для 30 млн человек к концу 2021 года
- Япония определила третьего поставщика вакцины от нового коронавируса
- AstraZeneca сообщает об эффективности вакцины как для пожилых, так и для молодых людей
- Правительство Японии намерено сделать вакцинирование от коронавируса бесплатным для всех
- Первый эксперимент с новым коронавирусом доказывает защитный эффект маски
- Медицинские маски
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов