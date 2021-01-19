В Японии впервые выявлен случай заражения новым вариантом нового коронавируса с неизвестным путём заражения
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 18 января (Jiji Press). В Японии сообщают о первых случаях заражения новым вариантом нового коронавируса, когда не удалось проследить пути заражения.
Министерство здравоохранения сообщило о таких случаях с тремя людьми в префектуре Сидзуока в центральной Японии, у которых получен положительный результат теста на тот вариант вируса, который в настоящее время распространяется в Великобритании.
Все трое не выезжали за границу. Вакита Такадзи, генеральный директор Национального института инфекционных заболеваний, заявил на пресс-конференции, что предполагает возможность домашнего заражения.
У двух женщин от 20 до 50 лет и мужчины 60-69 лет в начале января развились симптомы заболевания, они проходят лечение дома и не общались с широкой общественностью. Женщина 40-49 лет могла заразиться этим вариантом от другой женщины.
Инфекция у женщин была обнаружена в результате поисков мужчины, у которого предполагают заражение новым вариантом, но не ездившего в Великобританию. Инфекция мужчины была выявлена в результате анализа генома у пациентов с коронавирусом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Источником заражения в токийском метро мог быть кран в станционном туалете
- В Японии пять дней подряд количество больных COVID-19 с тяжёлыми симптомами держится на уровне выше 800, 11 января – 881 человек, наибольшее за всё время эпидемии
- В Японии третий день регистрируются рекордные количества выявленных заражений; вслед за Токио в Осаке могут объявить чрезвычайное положение
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения для Токио из-за роста заражений новым коронавирусом
- В Японии количество выявленных случаев заражений превышает 3000 шестой день подряд
- Мнение экспертов: «Мы на пороге третьей волны COVID-19»
- Японская компания планирует выпустить вакцину для 30 млн человек к концу 2021 года
- Япония определила третьего поставщика вакцины от нового коронавируса
- AstraZeneca сообщает об эффективности вакцины как для пожилых, так и для молодых людей
- Правительство Японии намерено сделать вакцинирование от коронавируса бесплатным для всех
- Первый эксперимент с новым коронавирусом доказывает защитный эффект маски
- Медицинские маски
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов