В Японии впервые выявлен случай заражения новым вариантом нового коронавируса с неизвестным путём заражения

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Токио, 18 января (Jiji Press). В Японии сообщают о первых случаях заражения новым вариантом нового коронавируса, когда не удалось проследить пути заражения.

Министерство здравоохранения сообщило о таких случаях с тремя людьми в префектуре Сидзуока в центральной Японии, у которых получен положительный результат теста на тот вариант вируса, который в настоящее время распространяется в Великобритании.

Все трое не выезжали за границу. Вакита Такадзи, генеральный директор Национального института инфекционных заболеваний, заявил на пресс-конференции, что предполагает возможность домашнего заражения.

У двух женщин от 20 до 50 лет и мужчины 60-69 лет в начале января развились симптомы заболевания, они проходят лечение дома и не общались с широкой общественностью. Женщина 40-49 лет могла заразиться этим вариантом от другой женщины.

Инфекция у женщин была обнаружена в результате поисков мужчины, у которого предполагают заражение новым вариантом, но не ездившего в Великобританию. Инфекция мужчины была выявлена ​​в результате анализа генома у пациентов с коронавирусом.

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