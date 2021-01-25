В Токио новый вариант нового коронавируса обнаружен у девочки до 10 лет
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Токио, 22 января (Jiji Press). В Токио у девочки, которая никогда не была за границей, выявлен положительный результат на вариант нового коронавируса, который распространяется в Великобритании, сообщает министерство здравоохранения Японии.
Девочка младше 10 лет предположительно заразилась от мужчины из Токио, у которого был положительный результат теста на вирус.
Мужчина, который в настоящее время проходит тестирование на один из вариантов коронавируса, не путешествовал за границу.
Заражение девочки было обнаружено в ходе генетического обследования около 1450 человек, инфицированных коронавирусом в Токио. Других случаев заражения этим вариантом вируса не вявлено.
По словам представителя министерства, исследование не указывает на распространение в Токио других вариантов вируса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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