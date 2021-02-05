Япония приветствует план Великобритании по отправке авианосной ударной группы в Восточную Азию

Новости

Токио, 3 февраля (Jiji Press). Японское правительство приветствовало план Великобритании по отправке авианосной ударной группы, в том числе современного авианосца HMS Queen Elizabeth, в Восточную Азию в этом году.

Япония выразила свою признательность в ходе онлайн-переговоров по вопросам безопасности «два плюс два» между министрами иностранных дел и обороны двух стран.

Обе страны договорились обсудить возможные совместные учения с участием авианосной ударной группы.

«Мы уверены, что её отправка будет способствовать усилиям по созданию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а не только укреплению двустороннего сотрудничества в области обороны», – сказал министр обороны Японии Киси Нобуо.

Япония и Великобритания также обменялись мнениями по поводу вступления в силу 1 февраля в Китае нового закона, разрешающего его береговой охране использовать оружие против иностранных сторон в случаях, которые Пекин будет рассматривать как нарушение своего суверенитета или юрисдикции.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме