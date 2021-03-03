Двоих американцев выдали Японии в связи с побегом Карлоса Гона
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Токио, 2 марта (Jiji Press). 1 марта власти США передали двоих американцев под стражу Японии по подозрению в незаконном содействии побегу бывшего председателя Nissan Motor Co. Карлоса Гона из Японии в Ливан, когда он был выпущен под залог.
Самолет с двумя мужчинами, 60-летним Майклом Тейлором, бывшим американским «зелёным беретом», и его 28-летним сыном Питером, прибыл в международный аэропорт Нарита возле Токио 2 марта днём после вылета из аэропорта в Бостоне.
Знакомые с ситуацией источники сообщили, что следователи из специального подразделения окружной прокуратуры Токио арестовали их по подозрению в незаконном укрывательстве бывшего главы Nissan Motor Co., крупного японского автопроизводителя.
По данным прокуратуры, 66-летний Гон незаконно вылетел из Японии в Ливан на частном самолете из Кансайского международного аэропорта в префектуре Осака в конце декабря 2019 года, минуя иммиграционный контроль. Гон находился под залогом в ожидании суда в Японии по обвинению в финансовых махинациях.
Тейлоров подозревают в сговоре с Джорджем Зайеком, 61-летним гражданином США, который находится в бегах, с целью помочь Гону сесть в самолет, спрятав его в ящике с музыкальными инструментами, хотя они знали, что бывшему главе Nissan запретили выезд из Японии в рамках условий его освобождения под залог. Считают, что Гон попал в Ливан через Турцию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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